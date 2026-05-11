Gabon: ANINF-ANAC pour le numérique - La modernisation efficace du service public

Les cybermenaces prennent du terrain partout dans le monde. L'urgence de moderniser les services publics, les administrations du Gabon est une nécessité. Ainsi, le pays lance t-il plusieurs actions. C'est dans cette optique que, ce jeudi 7 mai 2026, l'ANINF (Agence Nationale des Infrastructures Numériques et des Fréquences) et l'ANAC (Agence Nationale de l'Aviation Civile) ont officiellement signé un accord. Renforcer la collaboration sur la cybersécurité et la transformation numérique sont entre autres objectifs assignés.

Signature de document, poignée de mains pour sceller officiellement l'accord entre l'ANINF (Agence Nationale des Infrastructures Numériques et des Fréquences) et l'ANAC (Agence Nationale de l'Aviation Civile). Cette démarche représente une nouvelle étape pour les pouvoirs publics, qui souhaitent construire une administration plus moderne, capable de mieux résister et plus adaptée aux défis technologiques d'aujourd'hui. C'est particulièrement important dans les domaines stratégiques, où bien protéger les données et assurer la continuité des services sont des priorités absolues.

L'accord a été signé par Alberto Wenceslas Mounguengui Moudoki, Directeur Général de l'ANINF, et Eric Tristan Moussavou, Directeur Général de l'ANAC. Cela montre leur volonté partagée de construire une administration plus efficace, plus résistante et mieux préparée aux défis numériques d'aujourd'hui.

Grâce à ce partenariat, l'ANINF va partager son savoir-faire avec l'ANAC. Elle l'aidera à renforcer la sécurité de ses systèmes informatiques, à protéger ses données importantes et à moderniser ses démarches administratives.

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Aujourd'hui, les cyberattaques visent de plus en plus les infrastructures clés partout dans le monde. Cette coopération montre bien qu'il est crucial pour les administrations publiques de prévoir les risques, de mieux gérer leurs systèmes numériques et de garantir que les services essentiels continuent de fonctionner.

Cette démarche prouve aussi que les autorités gabonaises veulent accélérer la modernisation de l'administration publique. Pour cela, elles utilisent des outils numériques plus sûrs et adaptés aux défis technologiques récents.

Ce partenariat s'inscrit parfaitement dans la vision du Président de la République, Chef de l'État et Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice- Clotaire Oligui Nguema. Il considère la souveraineté numérique, la cybersécurité et la modernisation des administrations comme des piliers essentiels.

L'objectif est de rendre l'État plus efficace et d'améliorer durablement la qualité des services offerts aux citoyens. Avec cette orientation stratégique, les autorités veulent faire du Gabon un acteur qui s'investit dans la création d'une gestion publique moderne, sécurisée et en phase avec les besoins du numérique.

Grâce à cette coopération stratégique, l'ANINF et l'ANAC confirment leur volonté commune. Elles veulent construire une administration publique plus moderne, mieux sécurisée et surtout plus efficace au service des citoyens.