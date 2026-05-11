Gabon: Mounana - Le Député Rodrigue Bokoko lance des sessions de Prépa Bac et BEPC pour soutenir les élèves en examen

Dans le cadre de son engagement en faveur de l'éducation et de l'encadrement de la jeunesse, l'Honorable Rodrigue Bokoko, Député de Mounana, a initié des sessions de préparation au Baccalauréat et au Brevet d'Études du Premier Cycle (BEPC) à l'intention des élèves en classes d'examen.

Cette initiative répond à une volonté constante d'accompagner les apprenants vers la réussite académique. Elle vise également à apporter un appui concret aux parents d'élèves ainsi qu'aux membres de l'administration éducative qui oeuvrent quotidiennement pour l'avenir de la jeunesse de Mounana.

À travers ce programme de renforcement pédagogique, l'accent est mis sur trois valeurs fondamentales : l'excellence, la discipline et l'égalité des chances. L'élu national fait sienne, la citation de l'écrivain français du XIXè siècle, Victor Hugo qui lui disait : "Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne". Le fils de Mounana, comme bien d'autres, se bat pour la réussite et le rayonnement de la jeunesse, comme le veut le chef de l'Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Le projet s'inscrit d'ailleurs et pleinement dans la vision de développement humain portée par le président de la République, qui place l'éducation au coeur des priorités nationales.

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En mettant à disposition des séances de révision encadrées, le Député Rodrigue Bokoko entend donner aux candidats, les outils nécessaires pour aborder les épreuves avec plus de confiance et de méthode. L'objectif est clair : maximiser les chances de succès aux examens et réduire les disparités entre élèves.

« Investir dans l'éducation, c'est préparer durablement l'avenir de notre pays », rappelle l'Honorable Rodrigue Bokoko qui en fait large écho à l'esprit de cette action. C'est là, une démarche qui réaffirme son rôle dans le soutien au système éducatif et dans la promotion d'une jeunesse outillée pour relever les défis de demain, comme il l'a souvent fait de par le passé.