Togo: Une première réussie pour le CNCC

Le rendez-vous du Samedi 09 Mai 2026 comme projeté par les forces du changement regroupées au sein du Cadre national de concertation pour le changement au Togo (CNCC) sur le terrain des Cheminots à Akassimé, dans la capitale Lomé, a tenu ses promesses. En effet, cet après-midi, des centaines de citoyens ont répondu à l'appel de cette nouvelle plateforme regroupant partis politiques de l'opposition et organisations de la société civile. Il s'agit de l'une des rares manifestations publiques autorisées sous la Ve République. Depuis plusieurs années, les rassemblements de l'opposition sont régulièrement interdits, ce qui conférait à cette mobilisation un caractère particulièrement symbolique.

A la tribune officielle de ce rassemblement pouvait-on noter la présence de plusieurs figures politiques et acteurs de la société civile dont, entre autres, Jean-Pierre Fabre, Paul Dodji Apévon, Benjamin Amouzouvi, ainsi que Professeur Wolou, et surtout Me Zeus Ajavon, dont la présence a été accueillie par une salve d'applaudissements. Même enthousiasme autour de Grâce Bikoni Koumayi, ancienne détenue politique récemment libérée. Très sollicitée durant toute la rencontre, elle a multiplié les échanges et séances de photos avec les participants.

Entre autres interventions, il y avait celles du Professeur David Ekoué Dosseh, de Jean-Pierre Fabre et de Me Paul Dodji Apévon. Si le premier a salué la forte mobilisation observée qui démontre que « le peuple togolais est toujours debout et prêt à défendre la démocratie et les libertés fondamentales », le leader de l'ANC, Jean-Pierre Fabre, est revenu sur divers sujets d'actualité politique, notamment l'arrestation de l'activiste Affectio, les débats autour de la notion de « Père de la nation », les déclarations de Christian Trimua sur la Constitution de la Ve République, ainsi que la récente décoration de Savi de Tové lors des célébrations du 27 avril. Il a signalé au passage un début du recommencement. « C'est le début du recommencement. Dans les jours à venir, lorsque nous ferons encore appel à vous, il faudra une mobilisation encore plus forte », a-t-il lancé comme invitation.

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La dénonciation des critiques ou flèches à l'encontre de certains leaders de l'opposition a été la tâche de Me Apévon, leader des FDR. Il a pour sa part exhorté tous les acteurs favorables au changement à rejoindre la dynamique du CNCC.

C'est bien là une première démonstration de force, du Cadre national de concertation pour le changement au Togo qui entend relancer définitivement la machine de l'opposition politique et la société civile dans un contexte marqué par les tensions autour de la Ve République.