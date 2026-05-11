Sénégal: Des corps en errance électrisent Sorano

Avec une puissance physique et émotionnelle rare, le chorégraphe mozambicain Idio Chichava a présenté, le mercredi 6 mai, au Théâtre national Daniel Sorano, « Vagabundus », une pièce chorégraphique habitée par l'exil, la mémoire et l'endurance humaine. Portée par treize danseurs-chanteurs, l'oeuvre transforme le plateau en territoire mouvant où les corps deviennent paysages, frontières et battements du monde.

Il y a d'abord des voix. Pas des voix nettes. Pas encore. Des fragments vocaux dispersés dans l'obscurité du Théâtre national Daniel Sorano. Mercredi 6 mai 2026, 20 heures passées. Des appels presque lointains, suspendus dans l'air comme des restes de mémoire. Puis les silhouettes surgissent. Treize corps. Treize présences nouées dans des pagnes chargés de bagages, à l'image de voyageurs sans destination stable. Chacun tient un instrument. Chacun transporte surtout un poids invisible. Alors les interprètes se faufilent dans la salle, traversent les rangées, frôlent le public, chantent déjà, frappent déjà le sol. Et avant même que la scène ne commence véritablement, le mouvement a pris possession de l'espace.

Chez le chorégraphe Idio Chichava, l'entrée en scène n'est pas un commencement. C'est une traversée. Une migration lente du silence vers la matière vivante. Ainsi « Vagabundus » refuse immédiatement les frontières classiques du spectacle. Il n'y a ni début précis ni fin totalement identifiable. La pièce avance comme avancent les peuples déplacés : par flux, par secousses, par vagues humaines successives.

Une précision juste exceptionnelle

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Très vite, les treize danseurs-chanteurs composent une masse organique impressionnante. Les voix montent en strates rugueuses, glissant des sonorités aiguës vers des graves profonds, presque telluriques. Les battements des pieds deviennent percussion. Les mains frappent les torses, les cuisses, l'air lui-même. La somme affiche une vibration du corps entier. Une polyphonie physique naît alors du plateau. Rien n'est décoratif dans cette écriture. Tout est nécessité. Tout est souffle.

Le plus fascinant réside peut-être dans cette manière qu'a la chorégraphie de faire circuler l'énergie sans jamais rompre le fil intérieur du mouvement. Les corps pivotent, s'effondrent, se redressent, repartent. Les lignes se cassent brutalement avant de se recomposer dans une autre dynamique. Les danseurs pirouettent puis se figent dans des suspensions presque douloureuses. La tension musculaire devient lisible. L'endurance devient esthétique. Et la fatigue elle-même finit par danser.

À travers cette physicalité extrême, Idio Chichava construit bien plus qu'un spectacle sur la migration. Il fait du corps migratoire une condition humaine universelle. Pour lui, l'être humain est traversé en permanence par des déplacements invisibles : déplacements de mémoire, d'identité, d'émotions, de douleurs. Le migrant devient alors une figure élargie : nomade, exilé, découvreur, errant, vagabond moderne. Cette vision irrigue toute la pièce. Les interprètes semblent constamment entre deux états. Entre chute et relèvement. Entre rage et abandon. Entre dispersion et cohésion collective.

Les émotions circulent sans cesse d'un corps à l'autre dans un impressionnant effet de contamination scénique. Déchirement. Impuissance. Colère. Tristesse. Effondrement. Résignation. Humour. « L'humour fait partie de notre quotidien. C'est aussi une manière de travailler la dramaturgie », explique Idio Chichava. Toutes ces couleurs émotionnelles traversent le plateau avant d'être absorbées dans un tourbillon chorégraphique d'une intensité remarquable. Et pourtant, malgré cette noirceur traversante, « Vagabundus » n'est jamais une oeuvre désespérée. Car peu à peu surgit quelque chose de plus puissant : une vitalité presque primitive. Une rage du vivant.

Plus les corps semblent proches de l'épuisement, plus ils dégagent une force de résistance bouleversante. Les courses deviennent plus nerveuses. Les respirations plus bruyantes. Les voix plus habitées. Puis arrive ce final incandescent, presque rock dans son énergie brute, où les interprètes bondissent comme s'ils refusaient collectivement de tomber. Le public assiste alors moins à une représentation qu'à une combustion humaine.

Qu'une présence humaine

Cette puissance émotionnelle doit énormément au travail du chant. Dans « Vagabundus », la voix ne sert jamais d'accompagnement. Elle prolonge le geste. Elle en devient l'écho physique. Inspiré des rituels dansés du peuple Makondé au Mozambique, Idio Chichava développe l'idée d'un « corps global », capable de chanter et danser simultanément pour atteindre une expression complète. Selon lui, cette unité originelle du corps humain aurait été progressivement oubliée par les sociétés modernes. La pièce apparaît alors comme une tentative de réactivation de cette mémoire corporelle ancienne.

Mais le chorégraphe évite soigneusement toute folklorisation. Les références traditionnelles ne sont jamais reproduites de manière illustrative. Elles sont transformées, déplacées, réinventées dans une écriture profondément contemporaine. « C'est une mémoire vivante », explique-t-il. Et cette mémoire respire effectivement dans chaque vibration du spectacle. La sobriété scénographique renforce d'ailleurs cette sensation de vérité brute.

Aucun décor monumental. Aucun dispositif lumineux démonstratif. Aucun costume sophistiqué. Tout repose sur la présence humaine. Sur les muscles. Sur les souffles. Sur les regards. Le corps devient paysage. Le plateau devient frontière mouvante. Et les respirations des danseurs finissent par structurer elles-mêmes l'espace scénique.

Le travail collectif impressionne également par sa précision. Les treize interprètes évoluent dans une écoute permanente les uns des autres. Rien n'est uniforme pourtant. Chaque danseur conserve sa singularité physique, son grain de mouvement, sa manière propre d'habiter le déséquilibre. Mais cette diversité se fond progressivement dans une cohésion organique fascinante. Comme si la pièce cherchait moins l'unisson que la coexistence des différences.

C'est sans doute là que « Vagabundus » touche le plus juste. Dans cette capacité à transformer une expérience politique et sociale en matière profondément sensible. La migration n'est jamais abordée ici sous l'angle du discours explicatif ou militant. Elle circule dans les chairs. Elle apparaît dans l'essoufflement des courses. Dans les torsions du dos. Dans les impacts des pieds sur le sol.

Dans ces moments où les corps semblent porter toute la fatigue du monde avant de se relever encore. Et lorsque les dernières vibrations retombent enfin dans la salle du Théâtre national Daniel Sorano, une sensation demeure longtemps : celle d'avoir vu non pas des danseurs interpréter l'exil, mais des corps tenter, jusqu'au vertige, de survivre ensemble.