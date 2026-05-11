Sénégal: Une équation à plusieurs inconnues (1/2)

Dans les grandes villes sénégalaises, des milliers de jeunes filles et de femmes travaillent comme aides ménagères. Leur quotidien est marqué par des journées longues et épuisantes, une solitude parfois écrasante et un sentiment constant de précarité. Ces aides-ménagères quittent souvent leur région pour subvenir aux besoins de leur famille et se retrouvent dans des maisons où leur travail est essentiel, mais rarement reconnu. Derrière les tâches qu'elles accomplissent se cachent des histoires, des manières d'être et des personnalités uniques.

F. D., une jeune fille de 19 ans originaire de Tambacounda, se lève tous les matins à cinq heures. Fine et aux bras longs, elle semble porter le poids de ses tâches dans ses mouvements. Ses yeux marron clair, souvent fatigués, observent tout autour d'elle, vigilants et attentifs.

Elle prépare le café pour toute la maison, balaie le sol, lave la vaisselle et fait la lessive, les mains toujours occupées et les pas rapides. Elle raconte, d'une voix douce, mais ferme, que ses employeurs ne lui expliquent jamais ses droits et qu'elle vit dans la peur de commettre la moindre erreur. Parfois, elle se demande si elle tiendra jusqu'au soir, mais elle continue, fidèle à la promesse faite à sa famille restée au village.

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« Ma patronne est une femme très austère. Elle est très exigeante et ne tolère aucune erreur. Dans cet environnement toxique, c'est toujours stressant. Même si je casse un verre ou un objet, je dois rembourser et la somme est directement déduite de mon modeste salaire de 60.000 FCfa », témoigne-t-elle.

Une autre aide-ménagère vivant dans des conditions similaires est A. S. Originaire de Kaolack, elle a 23 ans et une carrure robuste qui témoigne de son endurance. Ses cheveux sont attachés en tresses serrées pour ne pas gêner son travail, et ses pieds glissent sur le carrelage humide. Son regard est vif et curieux, mais la fatigue et la tristesse y laissent leur empreinte.

Elle décrit ses journées comme un enchaînement incessant de tâches. Elle s'endort épuisée sur un petit matelas dans une chambre minuscule et, dès le matin, la routine reprend. Malgré la répétition et la pression constante, son attitude révèle une volonté silencieuse de résister, de tenir pour elle-même et pour sa famille.

« Ce travail peut devenir inhumain. Les patronnes pensent le plus souvent que, puisque nous sommes payées, elles sont libres de nous faire faire ce qu'elles veulent. Souvent, les hommes n'ont pas de problèmes. Il arrive même qu'on me réveille pour aller porter une bouteille de gaz alors qu'il y a des hommes dans la maison, capables de le faire. Mais elle ne veut pas me voir au repos », confesse la jeune femme.

Une jeune femme anonyme, devenue célèbre sur TikTok, raconte son quotidien avec un mélange de nervosité et de lucidité. Elle est mince, avec des traits fins et expressifs. Son regard noir traduit à la fois la fatigue et la lucidité.

Elle confie que beaucoup pensaient que son travail était facile, alors qu'elle se lève à cinq heures du matin et finit parfois à minuit, enchainant tâches et obligations sans répit. Elle ne peut pas voir sa famille régulièrement et rate des moments importants de sa vie personnelle.

Longues journées

Malgré la fatigue, les longues journées et l'isolement, chacune de ces jeunes femmes porte des traumatismes qui racontent une histoire. Les mains toujours en mouvement, la posture légèrement courbée, les gestes précis et rapides, le regard attentif et la voix douce, mais ferme, témoignent d'une endurance quotidienne qui dépasse le simple cadre du travail domestique.

Ces aides-ménagères, invisibles aux yeux de beaucoup, sont des piliers essentiels de milliers de foyers sénégalais. Elles incarnent à la fois la résilience, la fatigue, la solitude et la volonté de tenir pour leurs proches. Pourtant, trop souvent, leur vie n'est qu'un mélange de courage, de dignité et d'humanité.

Recherche de travail, un calvaire

Sous la passerelle de la Foire, vers l'ancien siège de la Fédération sénégalaise de football, la lumière de fin de matinée filtre à peine entre les piliers bétonnés, laissant de longues ombres sur le trottoir. Là, des dizaines de jeunes filles et de femmes se regroupent, certaines assises sur des sacs ou des cartons, d'autres simplement accroupies sur le sol poussiéreux. Elles sont venues pour la même raison : attendre un employeur qui viendra les chercher pour la journée, parfois pour la semaine, parfois juste pour quelques heures.

Parmi elles, F. D., 18 ans, fine et élancée, avec de longs cheveux attachés en tresse, s'assoit avec précaution sur un petit carton. Ses yeux parcourent le passage, cherchant un regard familier ou un signe de quelqu'un qui voudrait l'engager.

Elle explique d'une voix douce et inquiète : « Je viens ici tous les matins depuis deux semaines. Parfois, je reste des heures sans qu'on me regarde. On doit être patientes, polies et souriantes, même si nos pieds et nos mains commencent à nous faire mal », explique-t-elle.

À quelques mètres, A. S., 22 ans, plus robuste et aux épaules larges, discute avec une amie en riant doucement pour masquer sa fatigue. Elle ajuste la position de son sac et s'assure que ses chaussures restent propres, consciente que la première impression compte.

« Ici, il faut toujours montrer qu'on est prêt, rapide et courageux, sinon, on risque de ne pas être choisie », confie-t-elle. Ses yeux noirs brillent d'une lueur mêlée d'espoir et de crainte.

Patience et endurance

Non loin, une femme d'une trentaine d'années, plus âgée, a les cheveux attachés en chignon et porte des habits simples, mais propres. Elle paraît plus résignée que les plus jeunes, mais ses mimiques restent soignées.

« Je viens ici depuis des années. Les jeunes filles pensent que c'est facile, mais il faut savoir attendre, rester debout, parler correctement, sourire même quand on est fatiguée », dit-elle en observant le va-et-vient des passants et des employeurs potentiels.

À Colobane aussi, au carrefour appelé « Robinet Seereer », l'ambiance est différente, mais tout aussi vivante. Les filles et les femmes se tiennent le long du trottoir, parfois assises sur des bancs rouillés, parfois sur de simples cartons étalés sur le sol. L'endroit est animé par le bruit des véhicules et des vendeurs ambulants, mais les jeunes femmes restent concentrées, prêtes à répondre à toute opportunité.

Une jeune fille mince, L. N., raconte : « Ici, il y a plus de monde que sous la passerelle de la Foire, mais ça reste la même chose : il faut sourire, ne pas montrer sa fatigue et espérer qu'un employeur s'arrête pour nous choisir. Nous nous sentons un peu comme des pièces sur un échiquier, mais sans nous, les maisons ne tourneraient pas », explique-t-elle.

Elle ajuste ses chaussures et serre son sac contre elle, les mains tremblantes de fatigue, mais décidées à tenir jusqu'à ce qu'on l'appelle.

Une autre jeune femme ajoute : « Parfois, on nous appelle pour un jour seulement, parfois pour toute la semaine. On ne sait jamais combien de temps on va travailler ni ce qu'on va faire. Il faut rester prête et concentrée ».

Son visage fin, ses yeux noirs et ses mains occupées à arranger ses affaires montrent qu'elle a appris à maîtriser l'art de la patience et de la présentation.

Dans ces deux lieux, la passerelle de la Foire et « Robinet Seereer », se lit une atmosphère particulière : fatigue, attente, mais aussi solidarité. Les jeunes filles échangent parfois un sourire, une parole, un conseil sur la façon de se tenir, sur les employeurs à privilégier, sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire.

Ces scènes montrent que, derrière la routine quotidienne, se cache une réalité faite d'endurance, d'attention aux détails et de stratégies subtiles pour survivre dans un environnement où la patience et la persévérance sont essentielles.