Afrique de l'Est: Une trentaine de médecins congolais sans licence de travail au Kenya depuis cinq mois

10 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Une trentaine de médecins congolais, exerçant au Kenya depuis plusieurs années, se retrouvent sans licence de travail depuis près de cinq mois, après le non-renouvellement de leurs autorisations professionnelles par le ministère kényan de la Santé.

S'exprimant samedi 9 mai à Radio Okapi, le président de ce collectif de médecins a indiqué que la mesure annoncée en janvier 2026 par les autorités kényanes devait pourtant concerner uniquement les médecins étrangers issus de pays non-membres de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est (EAC).

Selon Dr Georges Maloba, cette situation est d'autant plus incompréhensible que la République démocratique du Congo est membre à part entière de l'EAC.

« En date du 7 janvier 2026, le ministre de la Santé du Kenya avait annoncé que tous les médecins étrangers ne devraient pas renouveler leur licence pour l'année 2026, à l'exception de ceux provenant des États de l'Afrique de l'Est. Mais curieusement, à ce jour, des médecins congolais se retrouvent sans travail sur le sol kényan, confrontés à un blocage prolongé. Quelle est la position de la RDC au sein de la Communauté des États d'Afrique de l'Est ? Nous faisons pourtant partie de cette communauté », a déclaré Dr Georges Maloba.

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Face à cette situation, ces professionnels de santé appellent à une intervention urgente des autorités diplomatiques congolaises et kényanes, afin d'éviter une dégradation de leurs conditions de vie et de travail.

Ils craignent que ce blocage administratif ne se prolonge, exacerbant leur précarité socio-professionnelle, si aucune solution n'est trouvée dans les plus brefs délais.

Radio Okapi a tenté, sans succès, d'entrer en contact avec le chargé d'affaires de l'ambassade de la RDC au Kenya afin de recueillir sa réaction à cette situation.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

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