Congo-Kinshasa: L'ONG APRU s'active pour rapatrier à Kinshasa 15 enfants congolais échappés de la LRA en RCA

10 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

L'ONG Action pour la Promotion Rurale (APRU) s'active pour le rapatriement à Kinshasa de quinze enfants congolais, récemment échappés des mains des rebelles de la Lord's Resistance Army (LRA) et actuellement localisés en République centrafricaine (RCA).

Cette opération est menée avec l'appui de l'Ambassade de la République démocratique du Congo à Bangui, en collaboration avec les autorités centrafricaines.

En attendant leur rapatriement, ces enfants sont pris en charge par une famille d'accueil à Djema, dans la préfecture du Haut-Mbomou, au sud-est de la République centrafricaine.

Selon le coordonnateur de l'ONG APRU, Jean-Claude Malitano, des démarches sont en cours pour sécuriser leur évacuation hors de zones à risque.

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« De notre côté, nous sommes en train de voir avec le gouvernement centrafricain comment faire sortir ces enfants de ce village infiltré par les rebelles, pour les acheminer jusqu'à Bangui, puis les ramener à Kinshasa », a-t-il expliqué.

Il a par ailleurs appelé les autorités congolaises à accorder une attention particulière à la problématique persistante de la LRA, toujours active dans certaines zones frontalières.

Selon plusieurs sources locales, ces rebelles chercheraient à se reconstituer en s'alliant à d'autres groupes armés centrafricains, notamment le long de la frontière avec les provinces du Bas-Uele et du Haut-Uele, ce qui pourrait créer une menace sécuritaire directe pour la RDC.

Au mois de janvier dernier, 23 enfants, dont 15 Congolais, avaient déjà été libérés des mains de la LRA grâce à une opération conjointe impliquant notamment l'ambassadeur de la RDC à Bangui.

« Ces enfants seront rapatriés à Kinshasa d'ici le 15 mai, avant d'être transférés vers la province du Haut-Uele pour leur prise en charge psychosociale et leur réinsertion socio-économique », a précisé Jean-Claude Malitano.

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