Congo-Kinshasa: LINAFOOT / Play-Offs - Mazembe bat Céleste FC et prend la tête du classement provisoire

Le TP Mazembe a dominé Céleste FC sur le score de deux buts à zéro, samedi 9 mai, au stade Tata Raphaël de Kinshasa.

Cette rencontre comptait pour la deuxième journée en retard de la phase de play-offs du championnat national de football de la RDC (LINAFOOT). Après une première période sans but, les Corbeaux lushois ont trouvé la faille à la 55e minute grâce à Faveurdi Bongeli, avant de sceller définitivement leur victoire à la 85e minute. L'entraîneur du TP Mazembe, Slimane Rho, a salué la prestation de ses joueurs, tandis que son homologue de Céleste FC a reconnu les insuffisances de son équipe.

« Mes gars n'ont pas été réalistes. Nous allons travailler pour corriger cela. En face, ce n'était pas n'importe quel club, mais le TP Mazembe », a-t-il admis. Grâce à ce succès, le TP Mazembe prend provisoirement la tête du classement des play-offs avec six points.

Le même jour, et dans le même stade, le FC Les Aigles du Congo et le CS Don Bosco se sont neutralisés sur le score d'un but partout. De son côté, Maniema Union a lourdement chuté face à l'AS Simba de Kolwezi, battu quatre buts à un. Cette victoire permet au club de Kolwezi de se relancer dans la course au titre.