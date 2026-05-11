Afrique: Mondial U-20 féminin - Le Nigeria et le Ghana compostent leur ticket pour la Pologne

Le Nigeria et le Ghana ont validé samedi leur billet pour la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA 2026, au terme de deux rencontres sous haute tension face respectivement au Malawi et à l'Ouganda.

Malawi 2-1 Nigeria

Buteuses : F.Chinzimu (8e, 55e) / P. Oscar (62e)

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À Lilongwe, les Nigérianes ont longtemps tremblé. Battues 2-1 par les Malawites, les Falconets ont toutefois préservé l'essentiel grâce à leur succès 2-0 acquis à l'aller, validant leur qualification sur le score cumulé de 3-2.

Portées par un stade acquis à leur cause, les Malawites ont cru renverser la situation. La jeune Faith Chinzimu, fraîchement sacrée en Europe avec BK Häcken, a rapidement enflammé la rencontre en ouvrant le score dès la 9e minute, avant de signer un doublé au retour des vestiaires. Pendant quelques minutes, le rêve d'une qualification historique a semblé possible pour les Junior Scorchers.

Cependant, le Nigeria a fini par reprendre son souffle grâce à Precious Oscar, opportuniste après une erreur défensive adverse. Suffisant pour refroidir l'ambiance du Bingu National Stadium et envoyer une nouvelle fois les Falconets vers la scène mondiale, prévue en Pologne en septembre 2026.

Ouganda 1-1 Ghana

Buteuses : S. Kabene (6e) / P. Asante (78e)

À Kampala, le scénario a été tout aussi cruel pour l'Ouganda. Accrochées 1-1 par le Ghana, les Queen Cranes ont vu s'échapper une première qualification historique pour un Mondial U-20 féminin.

L'Ouganda avait pourtant parfaitement lancé sa soirée grâce à une ouverture du score rapide provoquée par Sylvia Kabene et une égalisation de Precious Asante. Puis les Ghanéennes se sont retrouvées en infériorité numérique après l'expulsion de Margaret Agyapomaa à vingt minutes du terme.

Mais même à dix, les Black Princesses ont fait parler leur expérience. À onze minutes de la fin, la capitaine Linda Owusua délivré les siennes d'un magnifique coup franc en pleine lucarne, réduisant au silence le public ougandais.

Malgré une ultime pression des Queen Cranes dans les dernières minutes, le Ghana a résisté pour décrocher un match nul décisif et composter son billet pour une huitième participation à la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA.