Afrique: L'AS FAR face aux clubs sud-africains - Un historique avant la finale de la Ligue des Champions

Le club marocain de l'AS FAR affrontera les Sud-Africains des Mamelodi Sundowns en finale de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions cette saison, seulement la deuxième confrontation de son histoire face à une équipe sud-africaine.

Cette affiche rappelle leurs duels de la phase de groupes de la saison passée contre Sundowns, deux rencontres qui s'étaient soldées sur le même score de 1-1.

Il est d'ailleurs assez rare que les clubs marocains et sud-africains se croisent régulièrement dans les compétitions interclubs de la CAF. Avant la dernière décennie, ces confrontations demeuraient exceptionnelles.

L'AS FAR et Sundowns possèdent toutefois un historique plus fourni dans le football féminin, les deux clubs s'étant affrontés à plusieurs reprises en CAF Women's Champions League, où chacun a déjà soulevé le trophée après une victoire en finale.

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Chez les hommes, cependant, leurs chemins ne s'étaient jamais croisés avant la saison dernière.

Lors du premier duel à Rabat, la rencontre est longtemps restée fermée jusqu'à l'ouverture du score d'Iqraam Rayners à la 66e minute en faveur des Sundowns.

Cependant, les Marocains ont réagi pour arracher le nul grâce à Mohamed Hrimat, buteur à la 74e minute pour ramener les deux équipes à égalité (1-1), score final de la rencontre.

Le second affrontement voyait Sundowns dans l'obligation d'obtenir au moins un point pour décrocher sa qualification en phase à élimination directe. Au terme d'un après-midi tendu au Loftus Versfeld Stadium, les Sud-Africains ont une nouvelle fois obtenu un match nul 1-1.

L'ouverture du score rapide de Peter Shalulile semblait avoir placé les locaux sur la voie idéale, avant l'égalisation tardive d'Amine Zouhzouh à la 83e minute, offrant une fin de match irrespirable.

Shalulile avait frappé dès la 12e minute, concluant parfaitement un excellent travail de Lucas Ribeiro pour offrir un départ rêvé aux siens. La finition pleine de sang-froid du Namibien traduisait alors la domination initiale des Sundowns, désireux de sécuriser leur billet pour les quarts de finale.

Déterminée à conserver sa première place du groupe, l'AS FAR est revenue des vestiaires avec de meilleures intentions. Sa persévérance a finalement été récompensée lorsque Zouhzouh, servi intelligemment par Youssef El Fahli, a refroidi le public sud-africain à sept minutes du terme.

Plusieurs autres clubs marocains ont déjà défié des équipes sud-africaines sur la scène continentale, notamment le Wydad Casablanca, le Raja Casablanca, mais aussi le rival de la capitale marocaine, le FUS Rabat.