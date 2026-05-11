Afrique: Coupe de la Confédération - L'USM Alger et le Zamalek à l'assaut du trône continental

Les regards du football africain seront tournés ce samedi vers le Stade du 5 Juillet 1962, théâtre d'une très attendue confrontation nord-africaine entre l'USM Alger et le Zamalek SC.

La manche aller de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération débutera à 19h00 GMT dans une affiche qui promet intensité et spectacle, au regard du riche passé continental des deux formations.

L'USM Alger abordera cette rencontre avec la volonté de prendre une option à domicile, portée par le soutien de son public avant le match retour prévu la semaine prochaine au Caire.

De son côté, Zamalek cherchera à repartir d'Algérie avec un résultat favorable afin de conserver intactes ses ambitions de conquête continentale.

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Un nouveau titre continental en jeu

Cette finale revêt une importance majeure pour les deux clubs, qui auront l'opportunité d'ajouter un nouveau trophée continental à leur palmarès, mais également de remporter la prime record de 4 millions de dollars promise au vainqueur.

L'USM Alger tentera de tirer profit de l'avantage du terrain et de l'appui de ses supporters pour effectuer un premier pas vers le sacre, tandis que Zamalek misera sur sa vaste expérience africaine afin d'obtenir le meilleur résultat possible avant la seconde manche.

Tous les ingrédients semblent réunis pour assister à une confrontation équilibrée entre deux institutions historiques du football africain et arabe, dans une lutte ouverte pour le titre.

Les supporters appelés à jouer un rôle clé

Les supporters de l'USM Alger devraient jouer un rôle déterminant dans cette première manche, avec des tribunes du Stade du 5 Juillet annoncées combles.

Les joueurs algérois compteront largement sur cette ferveur populaire pour livrer une grande performance et prendre un avantage avant le déplacement au Caire.

Réputés pour leur passion et leur capacité à transcender les grandes affiches continentales, les supporters de l'USMA pourraient également accentuer la pression sur leurs adversaires égyptiens.

Duel tactique entre Lamine N'Diaye et Moatamed Gamal

Présent en conférence de presse d'avant-match, le technicien de l'USM Alger, Lamine N'Diaye, a affirmé que son équipe mesurait pleinement l'importance de ce rendez-vous.

Il a insisté sur la nécessité de bien négocier cette première manche, appelant ses joueurs à rester concentrés et solidaires afin d'obtenir un résultat positif avant le déplacement au Caire.

L'entraîneur du Zamalek, Moatamed Gamal, a pour sa part affiché un grand respect envers le club algérien, soulignant que son équipe s'était préparée avec sérieux pour cette rencontre difficile.

Il a également rappelé que Zamalek possédait l'expérience nécessaire pour gérer ce type de rendez-vous continentaux, tout en soulignant l'importance de revenir d'Algérie avec un résultat favorable avant le match retour.

Une finale nord-africaine pleine de promesses

Cette finale constituera sans aucun doute un véritable test pour les staffs techniques comme pour les joueurs présents sur la pelouse.

Une rencontre particulièrement disputée est attendue, avec deux équipes qui devraient faire preuve de prudence tactique dans l'objectif de prendre l'ascendant avant l'explication finale au Caire.