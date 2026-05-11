Afrique: Comment les stars latines des Mamelodi Sundowns ont façonné leur parcours en TotalEnergies CAF Ligue des Champions ?

Les Mamelodi Sundowns abordent la finale de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions 2025/26 face à l'AS FAR avec un effectif regorgeant de talent.

Mais au coeur du remarquable parcours des Sud-Africains cette saison, l'influence de leurs joueurs « latins » s'est révélée déterminante : un Chilien, un Colombien, un Brésilien et deux Portugais ont largement contribué à faire des Sundowns l'une des attaques les plus redoutables du continent.

Les Sundowns accueilleront la manche aller de la finale à Pretoria, le dimanche 17 mai (14h00 GMT), avant le retour prévu à Rabat le dimanche 24 mai (19h00 GMT).

Marcelo Allende

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Nationalité : Chilienne

Matches/Buts en 2025/26 : 12/1

Le milieu chilien a disputé l'intégralité des rencontres de Ligue des Champions TotalEnergies CAF des Sundowns cette saison, preuve de son importance dans le dispositif sud-africain.

Petit par la taille mais immense dans l'influence, Allende s'est imposé comme le véritable métronome du milieu grâce à sa qualité technique et sa capacité à orienter le jeu. Une grande partie des offensives des Sundowns passe par lui.

Passé par un essai à Arsenal FC, où il aurait impressionné l'ancien manager Arsène Wenger, le Chilien a finalement rejoint les Sundowns en 2022. Depuis, il s'est affirmé comme l'un des hommes forts du club sur la scène nationale comme continentale.

Brayan Leon

Nationalité : Colombienne

Matches/Buts en 2025/26 : 8/5

Arrivé seulement en janvier 2026 en provenance de l'Independiente Medellin, le Colombien a immédiatement eu un impact considérable.

Avec cinq buts inscrits en cinq titularisations et huit apparitions au total, l'attaquant de 25 ans s'est rapidement imposé comme l'une des armes offensives majeures des Sundowns. Tous ses buts ont été marqués lors de ses cinq dernières rencontres dans la compétition.

Il a trouvé le chemin des filets lors des deux demi-finales face à l'Esperance Sportive de Tunis, avant de signer un doublé contre le MC Alger et un autre but face au Stade Malien.

Le Colombien rembourse déjà pleinement l'investissement réalisé par le club et pourrait être l'un des hommes clés dans la quête du titre continental.

Miguel Reisinho

Nationalité : Portugaise

Matches/Buts en 2025/26 : 5/1

Le milieu portugais reste incertain avant la finale en raison d'une blessure, et sa présence demeure encore à confirmer.

Important en début de campagne, Reisinho a inscrit un but en cinq apparitions dans la compétition.

Arrivé en début de saison en provenance du Boavista FC, où il évoluait régulièrement en première division portugaise, il n'a disputé que 13 rencontres toutes compétitions confondues avec les Sundowns, pour deux buts et une passe décisive.

Arthur Sales

Nationalité : Brésilienne

Matches/Buts en 2025/26 : 12/3

Comme Allende, le Brésilien a participé à tous les matches de Ligue des Champions des Sundowns cette saison.

Auteur de trois buts et de deux passes décisives, Sales reste un élément essentiel pour déstabiliser les défenses adverses. Sa qualité technique, son intelligence dans les déplacements et sa précision dans les transmissions lui permettent de créer constamment des situations dangereuses.

Sa progression est particulièrement notable : la saison passée, il n'avait délivré qu'une seule passe décisive en 11 matches de Ligue des Champions.

Nuno Santos

Nationalité : Portugaise

Matches/Buts en 2025/26 : 9/3

Le meneur de jeu portugais s'est imposé comme l'une des grandes révélations des Sundowns depuis son arrivée au club.

Avec huit contributions décisives en neuf matches de Ligue des Champions -- trois buts et cinq passes décisives --, il a considérablement renforcé le potentiel offensif des Sud-Africains.

Capable de casser des lignes grâce à sa vision du jeu et particulièrement dangereux sur coups de pied arrêtés, le Portugais de 27 ans reste toutefois incertain physiquement avant la finale.

S'il parvient à tenir sa place, son influence pourrait être déterminante, tant il apporte dans la création comme dans la finition. Son expérience acquise en première division portugaise ainsi qu'en Major League Soccer constitue également un atout précieux pour les Sundowns.