Afrique: Hlompho Kekana croit en l'expérience des Mamelodi Sundowns avant la finale de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions

interview

La discipline et la faim de victoire seront déterminantes en finale continentale

La maîtrise du milieu de terrain pourrait être la clé face à l'AS FAR, lors de la finale de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions

Hlompho Kekana exhorte les Sundowns à aller chercher une historique deuxième étoile

La légende des Mamelodi Sundowns, Hlompho Kekana, estime que l'expérience, la détermination et la patience pourraient faire la différence alors que les anciens champions d'Afrique s'apprêtent à repartir à la conquête du continent en TotalEnergies CAF Ligue des Champions.

Dans un entretien exclusif accordé à CAFOnline.com, l'ancien capitaine des Sundowns, qui a soulevé le prestigieux trophée avec le club en 2016, a partagé son analyse sur les ingrédients nécessaires pour réussir sur la plus grande scène du football africain des clubs, tout en affichant sa confiance envers l'effectif actuel avant la double confrontation face à l'AS FAR.

Les Sud-Africains disputeront cette finale continentale en deux manches, les 17 et 24 mai, contre les géants marocains, dans ce qui s'annonce comme deux affiches de très haut niveau.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

D'après votre expérience, qu'est-ce qui détermine généralement l'issue d'une finale de Ligue des Champions CAF ?

Ce qui fait la différence, c'est souvent l'équipe qui arrive avec le plus de confiance, de détermination et d'envie de gagner. J'ai toujours pensé que la Ligue des Champions CAF se jouait sur l'efficacité offensive et la capacité à ne pas encaisser de buts.

C'est une compétition très exigeante à ce niveau. Il faut être extrêmement bien organisé, car vous affrontez des équipes structurées qui savent parfaitement gérer ces rendez-vous. Une finale se joue sur deux matches, donc il faut rester prudent tout en cherchant à marquer. C'est un équilibre très délicat à trouver.

Selon vous, où les Sundowns peuvent-ils prendre l'avantage face à l'AS FAR ?

Notre principal avantage réside dans l'expérience accumulée ces dernières années. Nous sommes régulièrement présents dans cette compétition et nous avons disputé la finale la saison dernière. Je pense que cela nous donne une vraie force.

Nos joueurs évoluent en sélection nationale et possèdent une solide expérience continentale. Cela peut faire la différence, surtout s'ils continuent à afficher le même niveau de performance que face à des équipes comme l'Al Ahly SC ou le Wydad AC.

Notre style de jeu pousse constamment l'adversaire sous pression et étire les blocs défensifs. Si les Sundowns parviennent à imposer leur football, je pense qu'ils auront une grande chance de remporter ce trophée une nouvelle fois.

Quelle importance aura la maîtrise du milieu de terrain dans des matches de cette intensité ?

Le milieu de terrain sera évidemment essentiel pour nous, notamment avec des joueurs comme Themba Zwane et Nuno da Costa. Je pense qu'ils peuvent nous permettre de contrôler le ballon et de dicter le rythme du jeu.

Les équipes nord-africaines excellent dans l'art d'attendre la moindre erreur pour partir en contre-attaque. Il faudra donc conserver la maîtrise du ballon, créer des lignes de passe et contrôler l'entrejeu pendant de longues séquences.

Quelles qualités mentales les joueurs doivent-ils avoir pour gérer la pression d'une finale continentale ?

La chose la plus importante est de rester calme dans chaque moment du match. C'est ce qui permet ensuite de jouer avec créativité et lucidité.

Bien sûr, il y aura des périodes difficiles où l'équipe subira davantage, mais il faudra rester fidèle au plan de jeu. Si les joueurs respectent cela, le travail effectué en amont finira par se voir sur le terrain. À ce niveau, il est essentiel de jouer le match et non l'événement. L'enjeu est immense, mais les 90 minutes restent le plus important.

Les Sundowns ont bâti leur réputation sur la possession. À quel point la patience sera-t-elle cruciale dans ce type de rencontre ?

La patience fait partie de l'identité des Sundowns. L'équipe possède des joueurs de très grande qualité capables de rendre le football simple.

Mais l'adversaire aime également avoir le ballon. Si vous êtes capable, en tant que Sundowns, de ne pas leur offrir facilement la possession, vous les privez des situations qu'ils cherchent à créer et ils commencent alors à perdre patience. C'est exactement ce que vous recherchez dans ce type de rencontre.

Il sera très important de rester calme, surtout dans une finale qui se joue sur deux manches.

Quel conseil donneriez-vous aux joueurs actuels des Sundowns avant une telle finale ?

Je dirais aux joueurs qu'il est temps de continuer à écrire l'histoire des Mamelodi Sundowns et de ramener le club à la place qui est la sienne.

Je pense sincèrement que cette équipe a les qualités pour remporter une compétition de cette dimension. Il faudra fournir les efforts nécessaires pendant 90 minutes et reproduire les performances que l'équipe a déjà montrées cette saison. Dans ce cas, nous aurons une grande chance de gagner ce trophée.

Nous avons déjà disputé une finale auparavant, donc cette situation n'a rien de nouveau. Il faudra simplement travailler dur et faire en sorte que l'écusson du club puisse arborer une deuxième étoile continentale.