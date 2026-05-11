Burkina Faso: 29e édition des Prix Galian - Le ministre de la Communication exige impartialité et professionnalisme des jurys

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a officiellement installé, le jeudi 8 mai 2026 à Ouagadougou, les membres des jurys de la 29ᵉ édition du concours « Prix Galian ». À l'occasion, il a appelé les 25 jurés à faire preuve de rigueur, de professionnalisme et surtout d'impartialité dans l'évaluation des 268 œuvres en compétition.

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, attend des 25 membres des jurys du concours « Prix Galian » 2026, une impartialité totale dans l'accomplissement de leur mission ; celle de vérifier l'authenticité des productions, d'apprécier leur qualité, d'identifier d'éventuelles irrégularités et de désigner les différents lauréats, dont le prestigieux « Super Galian ».

En les installant officiellement, le jeudi 8 mai 2026 à Ouagadougou, il leur a rappelé leur responsabilité dans la préservation de la crédibilité de cette distinction majeure du paysage médiatique burkinabè. « Il vous revient d'évaluer, avec impartialité et professionnalisme, les œuvres qui vous sont soumises, dans le strict respect des principes d'équité et de transparence », a-t-il insisté. Le ministre a également invité les jurés à observer le secret des délibérations afin de garantir la confiance autour des résultats du concours.

Cette 29e édition enregistre la participation de 134 candidats ayant soumis 268 œuvres publiées ou diffusées en français et en langues nationales. Les productions concernent cinq catégories, notamment 68 oeuvres en presse écrite, 70 en radiodiffusion sonore, 38 en radiodiffusion télévision, 58 en presse en ligne et 34 en langues nationales.

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Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a aussi replacé cette édition dans un contexte marqué par la prolifération des fake news et des campagnes de manipulation. « Dans un environnement marqué par la diffusion tous azimuts d'informations erronées, les journalistes constituent un rempart pour contrer la désinformation dont les auteurs ne poursuivent qu'un objectif : fragiliser la cohésion sociale et freiner la marche patriotique enclenchée par la dynamique actuelle de notre pays. Ces VDP de l'information, jouent un rôle essentiel dans la lutte contre tous les fléaux du moment. Les célébrer et les magnifier est un devoir pour le gouvernement, une fierté pour la Nation », a-t-il soutenu. Pour lui, les médias doivent davantage contribuer à la consolidation de la paix et à la défense des intérêts stratégiques des Etats de l'Alliance des Etats du Sahel (AES). « Informer avec responsabilité, contextualiser avec rigueur et éclairer avec discernement deviennent plus que jamais des exigences fondamentales », a soutenu Pingdwendé Gilbert Ouédraogo.