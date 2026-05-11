Angola: La reine Kaoma de Matala accède à la tête de l'ANSTA

10 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JT, MS, DK et SB

Lubango ( — La reine Fernanda Kaoma de Matala a été élue samedi à Lubango à la tête du Conseil national du pouvoir traditionnel de l'Association nationale de la souveraineté des autorités traditionnelles d'Angola (ANSTA).

La souveraine a été élue lors de l'assemblée constituante du Conseil national du pouvoir traditionnel de l'ANSTA, qui se tient depuis jeudi 7 dans cette ville. Elle sera en fonction dans les provinces de Huíla, Namibe et Cunene.

Lors de sa cérémonie d'élection, l'autorité traditionnelle a souligné, parmi plusieurs points clés, son engagement à travailler en partenariat avec le pouvoir exécutif angolais pour bâtir une société plus cohésive et stable, fondée sur les valeurs culturelles nationales.

Elle a également réaffirmé son engagement à oeuvrer pour des programmes visant à promouvoir les valeurs morales et culturelles et à réorganiser les autorités traditionnelles.

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Elle a mentionné que l'organisation qu'elle dirigera pourrait adopter un nouveau nom dans les prochains mois, dans le cadre du processus de réorganisation des autorités traditionnelles du pays.

L'assemblée constituante comprenait la participation de dix rois traditionnels, parmi lesquels Tchongolola Tchongonga, roi de Bailundo, Arthur Mosso, roi de Huambo, Ombeu Kailon de Votisingue, ainsi que Moana Huta, représentante du Conseil de la République.

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