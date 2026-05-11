Burkina Faso: Viol présumé d'une élève de 9 ans dans une école - Le dossier renvoyé au 12 Juin 2026, la demande de mise en liberté rejetée

10 Mai 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Adama Sedgo

Le dossier sur l'affaire de viol présumé sur une élève de CE2, âgée de 9 ans dans une école de l'Arrondissement 12, appelé le vendredi 8 mai 2026 devant le tribunal de grande instance Ouaga II, a été renvoyé au 12 juin. La demande de mise en liberté de l'accusé a été rejetée.

Sidibé Aly, surveillant dans un établissement scolaire à l'arrondissement 12 de Ouagadougou a comparu devant le tribunal de grande instance Ouaga II pour répondre des faits de viol présumé sur une élève de 9 ans, vendredi 8 mai 2026. Aussitôt appelé, le dossier a été renvoyé au 12 juin 2026. La demande de mise en liberté de l'accusé a été rejetée par le parquet et la partie civile qui évoquent, entre autres, l'absence de garantie de représentation du prévenu, le trouble à l'ordre public au vu de la gravité des faits. La chambre criminelle a, alors suivi le parquet en rejetant cette demande de liberté provisoire.

En rappel, dans un communiqué du 25 avril 2026, le Procureur du Faso près le Tribunal de grande instance Ouaga II portait à la connaissance du public, un cas de viol présumé sur une élève de CE2, âgée de 9 ans à l'arrondissement 12. Le surveillant de l'établissement de la victime en la personne de Aly Sidibé a été identifié comme l'auteur présumé. Il a été présenté au parquet le 4 février 2026. Après examen du dossier, il est poursuivi pour viol aggravé et placé sous mandat de dépôt le même jour pour être traduit devant la chambre criminelle en procédure de flagrant délit.

Le 20 février 2026, à l'audience de la chambre criminelle, le tribunal a ordonné une instruction complémentaire par jugement avant de dire le droit, afin d'entendre les camarades d'école de la victime.

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