Sénégal: Week-end des Lions à l'étranger - Pape Moussa Fall en feu, d'autres Sénégalais ont brillé avec leurs clubs

Dakar — Auteur d'un troisième doublé de la saison toutes compétitions confondues avec le RAAL La Louvière en championnat de Belgique, Pape Moussa Fall fait partie des footballeurs sénégalais les plus en vue ce week-end à l'étranger, à l'image de son coéquipier Wagane Faye, ainsi qu'Ismaïla Sarr, Bamba Dieng, Henri Saivet, Moussa Djitté et Paul Valère Bassène, également décisifs.

Buteur la semaine dernière, Pape Moussa Fall s'est de nouveau illustré samedi en signant un doublé (51e, 69e) lors du large succès de son équipe (4-1) face au Cercle Bruges. Son compatriote et coéquipier Wagane Faye a également trouvé le chemin des filets dans cette rencontre.

En Angleterre, Ismaïla Sarr continue sur sa belle dynamique de ces dernières semaines avec Crystal Palace (14e). L'ailier des Lions a marqué le premier but égalisateur lors de la 36e journée de Premier League face à Everton (10e) d'Iliman Ndiaye, titulaire, tandis qu'Idrissa Gana Gueye était absent en raison d'une blessure. Il s'agit de son 20e but de la saison toutes compétitions confondues. Le match s'est finalement terminé sur un score nul (2-2).

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Un résultat qui éloigne les Toffees d'une participation à une compétition européenne la saison prochaine. Toutefois, Palace, qualifié cette semaine pour la finale de la Ligue Conférence face à Rayo Vallecano le 27 mai prochain à 19h GMT, aura l'occasion de sauver sa saison.

Meilleur buteur de la Ligue Conférence, Ismaïla Sarr a été l'un des grands artisans de cette qualification.

Si les deux Sénégalais d'Everton sont assurés du maintien pour la saison prochaine, les choses sont moins évidentes pour leur compatriote de West Ham, El Hadji Malick Diouf, dont l'équipe s'est de nouveau inclinée face au leader Arsenal dimanche.

Les Hammers sont 18es et relégables avec 36 points. Le club londonien n'a plus son destin en main, mais peut compter sur une contre-performance de son rival pour le maintien, Tottenham (17e, 37 pts), de Pape Matar Sarr, lundi contre Leeds à 19h GMT, en clôture de la 36e journée.

En France, Bamba Dieng a de nouveau marqué lors du large succès (4-0) de la 33e journée de Ligue 1 face à Metz, officiellement relégué malgré sa pléthore de joueurs sénégalais.

Il s'agit du 10e but de l'attaquant sénégalais cette saison.

En Ligue 2 française, Moussa Djitté, de Grenoble (12e), a inscrit le but de la victoire lors de la 36e journée contre le leader Troyes (1-0). Dans la même division, Henri Saivet a également trouvé le chemin des filets avec Clermont (13e). Son but a permis à son équipe d'enchaîner une deuxième victoire de suite face à Guingamp.

Dame Gueye, du Mans (3e), a délivré une passe décisive lors du match arrêté contre Bastia dans le temps additionnel après des jets de pétards et de fumigènes sur la pelouse, retardant la montée en Ligue 2 des Manceaux.

Au Maroc, l'attaquant sénégalais Paul Valère Bassène, sociétaire de la RS Berkane, a inscrit son deuxième but en trois jours à l'occasion de la 20e journée de Botola Pro. Face au COD Meknès. Bassène a offert la victoire à son équipe en inscrivant l'unique but de la rencontre.

Jeudi, il s'était déjà illustré lors du succès contre Union Touarga (4-3), en étant à la fois buteur et passeur décisif lors de la 19e journée.

En Turquie, Ismaïla Jakobs a remporté la Super Lig turque avec Galatasaray pour la deuxième année consécutive. Il s'agit du 26e titre du club turc, un record, et de son quatrième sacre d'affilée.

Il devient ainsi le troisième Sénégalais sacré champion cette saison après Nicolas Jackson et Bara Ndiaye (Bayern Munich).

Sadio Mané et Al-Nassr, en Arabie saoudite, ont également la possibilité de décrocher le titre de champion, sept ans après leur dernier sacre. À deux journées de la fin du championnat, le club est leader avec 82 points. Al-Hilal de Kalidou Koulibaly est deuxième avec 77 points et un match en moins. Al Hilal doit disputer par ailleurs la finale de la Coupe du Roi des champions vendredi . Le capitaine des Lions, blessé, n'a pas pris part à cette rencontre.