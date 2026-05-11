Afrique de l'Ouest: La Place du souvenir africain rend un hommage posthume à l'Ivoirienne Michèle Boni Yapi, première femme technicienne aéronautique de l'Afrique de l'Ouest

Dakar — La Place du souvenir africain, à Dakar, a rendu hommage, dimanche, à la première femme technicienne aéronautique de l'Afrique de l'Ouest, l'Ivoirienne Michèle Boni Yapi (1952-2025) dont le parcours inspirant a été mis en exergue, à l'occasion de la huitième édition du concept "Jazz'afrika spécial Côte d'Ivoire" a constaté l'APS.

L'évènement s'est tenu en présence de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Sénégal, Mamadou Aïdara, et de ses homologues du Zimbabwe et de la République démocratique du Congo et d'une forte communauté ivoirienne vivant au Sénégal. Le secrétaire d'Etat sénégalais à la Culture, Bakary Sarr, a été représenté par sa conseillère Marie Mbow.

A cette occasion, Mamadou Aïdara a rappelé qu'il s'agit d'un "double hommage" du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, car Michèle Boni Yapi, décédée le 24 février 2025, a été formée ici au Sénégal dans les années 1980 après avoir réussi à un concours d'Air Afrique, la première compagnie aérienne panafricaine qui avait ses établissements à Dakar,

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"C'est avec beaucoup de fierté que nous pouvons la montrer comme modèle. Cela peut inspirer les générations à venir. Merci pour cette activité et merci d'avoir rendu hommage à une compatriote", s'est réjoui le diplomate ivoirien.

Michèle Boni Yapi, disparue à 73 ans, était une "femme d'exception, une pionnière dont le parcours force l'admiration et inspire toute une génération", a-t-il ajouté en présence des enfants de la défunte, notamment, son fils Cédric-Edward Yapi président de la fondation Tano Kora créée en l'honneur de sa mère.

La cérémonie d'hommage, au-delà d'une carrière professionnelle célèbre "le courage, la détermination, le mérite, la capacité d'une femme à franchir les barrières sociales, culturelles et professionnelles pour s'imposer dans un domaine longtemps considéré comme réservé aux hommes", a-t-il dit.

"Choisir l'aéronautique, c'est choisir l'exigence, la précision et la responsabilité, car devenir une technicienne aéronautique exige une discipline rigoureuse, un savoir technique de haut niveau dans les sciences appliquées et une grande force de caractère", a-t-il ajouté.

Selon lui, être la première femme à ouvrir cette voie en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest représente "un acte historique et un symbole puissant d'émancipation et de progrès".

Pour l'ambassadeur ivoirien à Dakar, le parcours de Michèle Boni Yapi est celui d"'une femme de vision" dans une société marquée par des préjugés et les obstacles. "Son héritage, a-t-il souligné, dépasse largement le cadre de sa carrière. Elle laisse derrière elle, une leçon de vie, celle de croire en ses capacités et travailler avec discipline".

Mamadou Aïdara a en outre magifié le "Jazz'afrika", "une initiative ingénieuse" de la Place du souvenir africain "qui met en lumière de grandes figures africaines. Ce qui constitue un acte de reconnaissance collective".

L'administratrice des lieux, Mme Diouf Ngakane Gning, a de son côté rappelé que "Jazz'afrika" a été créé pour mettre en lumière les identités remarquables de l'Afrique et de sa diaspora, et les valeurs qui caractérisent les personnalités emblématiques célébrées.

Ce concept, a-t-elle fait savoir, est une vitrine de la richesse du patrimoine culturel de l'Afrique et de sa diaspora et un espace pour la promotion de la diplomatie culturelle, saluant "l'engagement et la détermination dans l'action" de Michèle Boni Yapi, "une soeur, qui force l'admiration".

La personnalité et le parcours exceptionnel de la défunte technicienne de l'aéronautique ont été ainsi passé en revue par ses enfants à travers la fondation Tano Kora et également par son amie d'enfance le docteur Nathalie Aka Brou.

Cette dernière a souligné les multiples facettes de Michèle Boni Yapi qui, en plus de son métier de technicienne aéronautique dans le laboratoire national d'aéronautique et de météorologie de Côte d'Ivoire à la fermeture d'Air Afrique, a été une créatrice, une couturière, une décoratrice d'intérieure, entre autres.

La cérémonie d'hommage s'est terminée par un concert de l'orchestre "Jam'jazz" du Sénégal.