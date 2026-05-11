Sénégal: Tivaouane - Un camion-benne roule sur un motocycliste de 20 ans

10 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tivaouane — Un jeune motocycliste est mort, samedi soir à Tivaouane, après qu'un camion-benne lui a roulé dessus sur la chaussée où il était tombé, a appris l'APS, de source sécuritaire.

L'accident mortel s'est produit aux environs de 21h35 à Tivaouane, sur la RN2, à hauteur de l'agence locale d'une banque de la place , précise la même source.

Selon les premiers éléments recueillis sur place, le poids lourd a percuté mortellement le jeune homme de 20 ans, à bord d'une moto de type "Jakarta", résidant au quartier Keur Khaly à Tivaouane.

D'après plusieurs témoignages, la victime aurait chuté sur la chaussée, suite à une mauvaise manoeuvre, alors qu'il tentait de dépasser le camion. Le poids lourd lui a aussitôt roulé dessus.

Les sapeurs-pompiers de Tivaouane, ont évacué le corps à la morgue de l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer avec précision les circonstances de cet accident.

Lire l'article original sur APS.

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