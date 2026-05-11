Sénégal: Ziguinchor - Babacar Ba et Aminata Lucie Marthe Seck élus au Conseil consultatif des jeunes

Ziguinchor — Les candidats Babacar Ba et Aminata Lucie Marthe Seck ont été élus, dimanche, conseillers à l'issue des élections du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal organisées dans la commune de Ziguinchor (sud), selon le procès-verbal signé par l'adjoint au préfet du département de Ziguinchor, Modou Samb.

D'après les résultats finaux issus du dépouillement, Babacar Ba a obtenu le plus grand nombre de voix, avec 50 suffrages à sa faveur. Il a été déclaré élu conseiller.

Le candidat Famara Sylla, arrivé en deuxième position avec 16 voix, a été déclaré suppléant.

Chez les candidates, Aminata Lucie Marthe Seck a obtenu 49 voix, soit le plus grand nombre de suffrages, et a été déclarée élue conseillère.

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Georgine Boissy, créditée de 18 voix, a été déclarée suppléante.

Le procès-verbal précise, dans la rubrique consacrée aux observations éventuelles, qu'aucune réserve n'a été formulée.

Le document a été dressé et signé par les membres du bureau de vote "pour servir et valoir ce que de droit", à Ziguinchor, ce 10 mai 2026.

Données générales du scrutin

Nombre d'électeurs inscrits : 114

Nombre de votants : 105

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 105

Nombre de bulletins nuls : 07

Nombre de bulletins blancs : 00

Nombre de suffrages valablement exprimés : 98