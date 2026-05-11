Sénégal: Ziguinchor - Babacar Ba et Aminata Lucie Marthe Seck élus au Conseil consultatif des jeunes

10 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ziguinchor — Les candidats Babacar Ba et Aminata Lucie Marthe Seck ont été élus, dimanche, conseillers à l'issue des élections du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal organisées dans la commune de Ziguinchor (sud), selon le procès-verbal signé par l'adjoint au préfet du département de Ziguinchor, Modou Samb.

D'après les résultats finaux issus du dépouillement, Babacar Ba a obtenu le plus grand nombre de voix, avec 50 suffrages à sa faveur. Il a été déclaré élu conseiller.

Le candidat Famara Sylla, arrivé en deuxième position avec 16 voix, a été déclaré suppléant.

Chez les candidates, Aminata Lucie Marthe Seck a obtenu 49 voix, soit le plus grand nombre de suffrages, et a été déclarée élue conseillère.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Georgine Boissy, créditée de 18 voix, a été déclarée suppléante.

Le procès-verbal précise, dans la rubrique consacrée aux observations éventuelles, qu'aucune réserve n'a été formulée.

Le document a été dressé et signé par les membres du bureau de vote "pour servir et valoir ce que de droit", à Ziguinchor, ce 10 mai 2026.

Données générales du scrutin

Nombre d'électeurs inscrits : 114

Nombre de votants : 105

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 105

Nombre de bulletins nuls : 07

Nombre de bulletins blancs : 00

Nombre de suffrages valablement exprimés : 98

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.