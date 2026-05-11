Sénégal: 'Les couleurs du mariage', un ouvrage qui redessine l'importance du dialogue dans le couple

Dakar — "Les couleurs du mariage", un livre de 532 pages se veut un espace de dialogue au sein du couple, a déclaré samedi à Dakar son auteure Aissata Ly Wane, relevant que le "mariage ne constitue pas seulement une union, mais une responsabilité".

"Cet ouvrage vise à sensibiliser et à encourager le dialogue dans le couple (...) le mariage n'est pas simplement une union, c'est une responsabilité", a dit l'auteure lors de la cérémonie de dédicace et de présentation de cet ouvrage publié aux éditions Na&Ba.

"A travers cet ouvrage, j'ai voulu ouvrir un espace de réflexion et de dialogue", a-t-elle dit devant un parterre de personnalités composées d'anciens ministres, d'amis, de parents et de collègues.

Aissata Ly Wane, par ailleurs coach et formatrice en développement personnel fait part des raisons pour lesquelles elle a consacré son livre au mariage.

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"Ecrire sur le mariage, n'est pas seulement raconter une histoire. C'est oser se dévoiler et dévoiler dès fois des vérités inconfortables. C'est donner une voix à ce que beaucoup ressentent sans toujours pouvoir l'exprimer", a-t-elle souligné.

Pour l'auteure "tout est parti, il y a 15 ans, d'un coup de fil téléphonique" qui a suscité en elle une envie et une motivation d'écrire ce livre de 532 pages.

"J'ai reçu un coup de fil d'un interlocuteur à la voix stressée, tendue et même tremblante qui me dit +Madame j'ai repris ma femme après 17 ans de divorce parce que jusque-là personne ne m'avait parlé comme vous l'avez fait+", raconte Aissata Ly Wane.

"Ces mots continuent de résonner dans mon esprit", a ajouté l'auteure.

"Le fait d'avoir parlé à certaines personnes qui voulaient tout abandonner et qui ont finalement décidé de rester dans les liens du mariage, ou encore le fait d'aider des personnes à se retrouver après s'être perdues me motive beaucoup", a-t-elle poursuivi.

Le professeur Amadou Ly qui a pris part à la cérémonie de présentation de l'ouvrage, a salué un "travail incroyable" de l'auteure, estimant que "Les couleurs du mariage" est "un ouvrage majeur pour la recherche au Sénégal sur la condition de la femme".

"Il y a une chose qui manque cependant dans le livre parce que l'auteure n'a pas parlé du mariage actuel, de la dynamique de la recherche actuelle. Elle n'a pas parlé de la femme mariée à un émigré qui reste à l'étranger pendant plusieurs années en laissant son épouse au pays", a fait remarquer M. Ly.

Amy Rose Konaté, coach en développement personnel, estime que le mariage doit être un projet en trois temps : les phases de la réflexion, de la préparation et de la mise en oeuvre.

"Mais malheureusement le temps de la préparation est souvent oublié. On va vers un mariage comme un évènement, un contrat social, un arrangement, oubliant que c'est une institution comme la justice par exemple", a-t-elle regretté.

Au cours de la cérémonie de dédicace, des historiens, des psychiatres, des islamologues, des prêtres, des sociologues, des magistrats ont largement parlé du mariage à travers deux panels axés sur "Les dynamiques contemporaines du mariage" et "Les perspectives et solutions pour un mariage épanoui".

L'ouvrage propose une plongée au coeur des réalités du mariage en s'appuyant sur les récits de cent femmes et dix avis d'experts.

Il intègre aussi l'éclairage et l'expérience de 73 ans de mariage de la préfacière, Raymonde Fadhila Mbow, veuve de l'ancien directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Amadou Mahtar Mbow (1921-2024).

Selon l'auteure, l'ouvrage suggère des pistes, pose des questions et partage des convictions, "dans l'humilité et avec une seule ambition : favoriser la compréhension, l'équilibre et la paix dans le mariage".