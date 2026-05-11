Sénégal: Ligue 2 - Diambars freiné par l'AS Saloum, mais reste leader provisoire

10 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le leader de la Ligue 2 a été freiné dans sa dynamique victorieuse par l'AS Saloum, mais conserve provisoirement le fauteuil en attendant les autres matchs de la 26e journée.

Apres une série de trois succès d'affilée, les académiciens de Saly ont été tenus en échec (0-0) par l'AS Saloum.

Avec 42 points, Diambars occupe la première place au classement. Mais l'équipe de Saly risque de perdre son fauteuil en cas de victoire de son dauphin Essamaye FC.

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L' équipe de Ziguinchor effectue un déplacement périlleux lundi à Fatick pour affronter Guelewars.

Samedi, l équipe du Port a battu (1-0) Amitié FC, restant dans la course pour le maintien en Ligue 2 sénégalaise, lors de l'ouverture de la 26e journée du championnat.

Cette victoire permet aux Portuaires d'avoir 26 points, mais ils restent toujours en position relégable.

Dans l'autre match du jour, Jamono Fatick a concédé le nul (1-1) devant l'AS Bambey.

Voici les résultats déjà enregistrés de la 26e journée de Ligue 2 :

- Port-Amitié FC : 1-0; Jamono Fatick-AS Bambey : 1-1; DUC-Thiès FC : 1-1; AS Saloum-Diambars : 0-0, Ndiambour-AS Kaffrine : 2-2

Lundi Guelewars de Fatick reçoit Essamaye FC et Oslo FA s'oppose à Douanes.

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