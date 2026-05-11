Sénégal: Ligue 1 - Sept matchs nuls enregistrés, AJEL reste leader

Dakar — La situation reste inchangée au sommet du classement de Ligue 1, après les matchs nuls concédés par les trois équipes en tête, à l'issue de la 26e journée, qui en a enregistré un total de sept.

Le leader AJEL a été tenu en échec (0-0) par le dauphin Teungueth FC (TFC) dans le derby de la ville de Rufisque.

Avec ce résultat, AJEL conservé son fauteuil avec 45 points, tandis que TFC reste deuxième avec 44 points.

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Le troisième, l'US Gorée, qui a concédé le nul (1-1) devant HLM, n'a pas profité du match ayant opposé les deux équipes du peloton de tête. Les insulaires (43 points) sont à deux longueurs du leader AJEL et à un point de TFC.

L' équipe de Génération foot (GF) a réalisé la bonne opération de la journée, en allant s'imposer (2-1) à Ziguinchor face au Casa Sports.

Auteur du deuxième but victorieux de GF, Abdourahmane Mbodj conforte son statut de meilleur buteur de Ligue 1 avec 12 réalisations. Les académiciens de Déni Biram Ndao sont désormais quatrième avec 39 points.

De son côté, le Casa Sports a enregistré son troisième revers de la saison et poursuit sa série noire. Depuis la phase retour, les Ziguinchorois, huitième avec 33 points, n'ont remporté le moindre succès.

Les autres rencontres : AS Pikine-Dakar Sacré coeur, Guédiawaye FC-US Ouakam, Jaraaf-SONACOS, ASC Cambérène-Linguère et Stade de Mbour-Wally Daan se sont soldées par des matchs nuls.

Avec ces résultats, le statut quo demeure en haut comme au bas du classement, à l'issue de la 26e journée de Ligue 1.

Voici les résultats enregistrés de la 26e journée de Ligue 1 sénégalaise :

TFC-AJEL : 0-0

US Gorée-HLM : 1-1

Casa Sports-Génération Foot (GF) :1-2

AS Pikine-Dakar Sacré coeur : 0-0

Guédiawaye FC-US Ouakam : 1-1

Jaraaf -SONACOS : 0-0

ASC Cambérène-Linguère : 1-1

Stade de Mbour-Wally Daan : 1-1