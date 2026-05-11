Burkina Faso: L'appel de la Mère-patrie

En présence de plusieurs membres du gouvernement, le ministre de l'Économie et des Finances, Dr Aboubakar Nacanabo, a officiellement lancé, le 6 mai 2026 à Ouagadougou, la première phase de l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne du Burkina Faso, TPBF Diaspora Bonds, dénommée « Emprunt patriote ». Avec un objectif de 125 milliards F CFA pour cette phase, sur un programme global de 240 milliards F CFA, cette émission constitue une nouvelle voie de financement endogène pour le Burkina Faso, à travers la mobilisation de l'épargne de sa diaspora.

Une initiative ambitieuse qui traduit, une fois de plus, la volonté des autorités burkinabè de compter d'abord sur les filles et fils du pays pour bâtir une Nation forte, souveraine et résiliente. Les ressources collectées serviront notamment à financer des projets structurants dans les domaines des infrastructures, de l'énergie, de l'agro-industrie, du logement social ou encore des routes.

Cette émission revêt une portée symbolique en ce qu'elle consacre la place centrale de la diaspora burkinabè dans la construction économique nationale. Cette diaspora, forte de plusieurs millions de compatriotes vivant à travers le monde, constitue une richesse humaine, intellectuelle et financière considérable. Depuis des années déjà, elle accompagne les familles restées au pays par des transferts réguliers de ressources. Désormais, avec Diaspora Bonds, elle dispose d'un instrument supplémentaire fiable lui permettant de contribuer directement au financement du développement national.

Cette mobilisation patriotique ne part d'ailleurs pas de zéro. En effet, de nombreux Burkinabè de l'extérieur ont déjà démontré leur attachement à la Mère-patrie à travers leur adhésion à l'Agence pour la promotion de l'entreprenariat communautaire (APEC) et leurs contributions au Fonds de soutien patriotique (FSP). Ces engagements traduisent leur conviction que le combat pour la souveraineté du Burkina Faso concerne tous ses fils et toutes ses filles, où qu'ils se trouvent.

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L'« Emprunt patriote » apparaît ainsi comme une nouvelle opportunité offerte à la diaspora d'allier patriotisme et investissement sécurisé. Car au-delà de la fierté de participer à l'édification du Burkina nouveau, cette opération présente des avantages financiers réels pour les souscripteurs. Avec des rendements attractifs de 6,75 % et 6,85 % sur des maturités de 5 et 7 ans, exonérés d'impôts, l'emprunt offre des garanties appréciables dans un contexte international marqué par les incertitudes économiques. Le double bénéfice est donc évident. D'un côté, l'État mobilise des ressources nécessaires pour investir dans des projets structurants au profit du bien-être collectif. De l'autre, les souscripteurs réalisent un placement sûr et rentable.

La souveraineté tant prônée par la Révolution progressiste populaire (RPP) se construit par l'effort collectif, la solidarité et l'engagement citoyen. La diaspora burkinabè, par sa force et son dynamisme, a un rôle majeur à jouer dans cette marche vers un Burkina Faso économiquement plus fort et socialement plus prospère. L'« Emprunt patriote » tend donc la main aux Burkinabè vivant à l'étranger. À eux de répondre à l'appel de la Patrie.