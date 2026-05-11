Afrique: Sommet Africa Forward - Le colonel Randrianirina attendu à Nairobi

Le Chef de l'État est à la tête de la délégation malgache qui prend part au Sommet « Africa Forward » qui démarre ce jour. Ce rendez-vous se tient à Nairobi, Kenya, et vise à redéfinir le partenariat entre l'Afrique et la France, notamment sur le plan économique.

Devenir acteur des grandes transitions du continent. « C'est le message que Madagascar veut lancer avec sa participation au Sommet Africa Forward », confie une source avisée. La Grande Île y sera représentée par une délégation conduite par le colonel Michaël Randrianirina, Chef de l'État.

La présence du locataire d'Iavoloha à Nairobi, Kenya, pour ce Sommet est une information en soi. Elle pourrait indiquer que l'orage diplomatique entre Madagascar et la France est passé, une zone de turbulence en raison de la déclaration persona non grata de l'attaché de sécurité intérieure auprès de l'ambassade française, le 28 avril, « en raison d'agissements estimés incompatibles avec son statut, tel qu'il découle des investigations actuellement menées par les autorités compétentes concernant des actes de déstabilisation impliquant des ressortissants malgaches et étrangers ».

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Une décision à laquelle le Quai d'Orsay a opposé « une protestation vigoureuse ». Afin d'apaiser la situation, le colonel Randrianirina a eu un entretien téléphonique avec son homologue français, Emmanuel Macron. « Les deux chefs d'État ont souligné l'importance des relations qui unissent Madagascar et la France (...) et la volonté des deux États de déployer les efforts nécessaires pour que cet épisode n'affecte pas la dynamique de coopération entre les deux pays », rapporte un communiqué de la présidence de la Refondation de la République sur le sujet.

Ainsi, l'officier supérieur sera bel et bien parmi la trentaine de Chefs d'État qui seront les convives de William Samoei Ruto, président du Kenya, et du président Macron, au Sommet de Nairobi. Le Kenya et la France sont les co-organisateurs de ce rendez-vous qui se déroulera ce jour et demain. Un événement auquel la participation de la Grande Île fait figure d'exception en y étant invitée, contrairement aux autres pays qui sont suspendus de l'Union africaine.

Facilitation des échanges

« Africa Forward : partenariats entre l'Afrique et la France pour l'innovation et la croissance » est le thème du Sommet de Nairobi. Selon les observateurs internationaux, l'Hexagone mise sur cet événement pour enclencher la vitesse supérieure dans son objectif de renouveau de ses relations avec les pays africains, de se repositionner sur le terrain de l'économie. « Le sommet « Africa Forward » s'inscrit dans le renouvellement des relations entre la France et les pays africains, fondées sur des partenariats mutuellement avantageux », indique justement le communiqué de l'événement.

La réforme de l'architecture financière internationale, la transition énergétique, l'industrialisation verte, l'économie bleue, la connectivité, l'intelligence artificielle, l'agriculture durable et la santé seront les principaux sujets qui seront discutés. Plus de quatre mille participants sont attendus au Sommet de Nairobi, dont environ deux mille acteurs du secteur privé. Des investisseurs, des capitaines d'industrie et des jeunes entrepreneurs, entre autres, qui animeront un « Business forum » ce jour. Selon les informations, des figures du secteur privé malgache y prendront part.

Pour le Sommet des Chefs d'État, demain, il sera essentiellement question de financement du développement et des enjeux globaux. « En se présentant à Nairobi sous la conduite du Président de la Refondation, Madagascar envoie un message : celui d'un pays qui veut sortir d'une logique de spectateur pour devenir acteur des grandes transitions du continent », indique donc la source avisée. Selon elle, un des arguments que la Grande Île compte faire valoir est « la facilitation des échanges ».

Il s'agirait aussi, à entendre les explications de cette source, de plaider pour un changement de paradigme dans ces échanges. Pour Madagascar en particulier, cela consiste à amener les investisseurs et entreprises françaises à investir dans des chaînes de valeur intégrées, créatrices d'emplois locaux, de s'engager dans un partenariat plus équilibré, fondé sur la co-création de valeur et le transfert de savoir-faire. L'idée principale étant que la Grande Île doit exporter plus de produits transformés que de matières premières.

Une visite officielle en RD Congo

Après sa participation au Sommet « Africa Forward», le colonel Randrianirina mettra le cap sur la République démocratique du Congo (RD Congo). Le locataire d'Iavoloha y effectuera une visite officielle. Il s'agira de la deuxième visite officielle qu'il effectuera dans un État africain, après la Guinée équatoriale, fin mars. Pour l'heure, le programme du président de la Refondation de la République durant son séjour en RD Congo n'est pas indiqué.