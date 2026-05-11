Afrique: Natation - Jonathan Raharvel champi...or d'Afrique

Les nageurs malgaches ont réalisé une performance exceptionnelle aux championnats d'Afrique en Algérie. Madagascar compte cinq médailles et onze records nationaux.

Exploit historique. Moment d'émotion : le drapeau malgache au sommet et « Ry Tanindrazanay Malala ô» résonnant avec fierté sur tout le continent. L'olympien de Paris 2024, Harivony Jonathan Raharvel, qui évolue en Hongrie, a créé la surprise et s'est hissé sur la plus haute marche du podium de l'épreuve du 50 m brasse vendredi, lors de la 17e édition des championnats d'Afrique, à la piscine du complexe olympique Miloud-Hadefi d'Oran, en Algérie. Le brassiste du Cosfa s'offre ainsi la médaille d'or et actualise en même temps son propre record de Madagascar avec un chrono de 0:28:30. Le triple médaillé d'or des Jeux des îles en 2023 a pris sa revanche et a surclassé le Sud-Africain Oliva Nicolas Lange (0:28:40), médaillé d'or du 100 m brasse. Jonathan avait terminé sur la deuxième marche à cette épreuve. Le Kenyan Haniel Kudwoll complète le podium du 50 m brasse (0:28:62).

Jonathan Raharvel est le premier nageur champion d'Afrique, 39 ans après la médaille d'or continentale décrochée par Bako Ratsifandrihamanana lors des Jeux africains de Nairobi, au Kenya, en 1987. « Jonathan Raharvel est au sommet de sa gloire et signe le deuxième titre de champion d'Afrique de tous les temps pour Madagascar et le premier Malgache couronné champion d'Afrique senior du XXIe siècle », salue Bako Ratsifandrihamanana. « Fortement critiqué lors des Jeux olympiques de Paris, mais avec un mental de champion et sans relâche, il restait constant. C'est le travail qui compte et le résultat le confirme. Il est champion d'Afrique », souligne l'icône de la natation malgache.

La jeune nageuse du club Managing, Océane Rakotonanahary, âgée seulement de 15 ans, réalise elle aussi un exploit impressionnant.

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Remarquables performances

Après la médaille de bronze au 100 m brasse, Océane grimpe d'une marche et s'est offert la médaille d'argent au 50 m brasse (0:33:91) vendredi, un nouveau record national et une nouvelle meilleure performance des 16-17 ans. La brassiste avait déjà actualisé le record du 100 m brasse (1:15:50), vieux de 35 ans, de Vola Ratsifandrihamanana, établi lors des Jeux africains d'Égypte en 1991.

Madagascar totalise cinq médailles, onze nouveaux records nationaux et six meilleures performances à l'issue de la quatrième journée. L'équipe composée de Tendry Tiavina Rakotobe, Jonathan Raharvel, Baritiana Andriampenomanana et Francky Ramiakatrarivo remporte également la médaille d'argent en relais 4 x 100 m quatre nages. Une pluie de records a également été enregistrée. Les auteurs sont, entre autres, Jonathan Raharvel en 50 m brasse, Océane Rakotonanahary en 100 m brasse, 50 m brasse et 200 m quatre nages, Baritiana Mathieu Andriampenomanana en 100 m et 400 m nage libre, l'olympienne de Paris Holy Antsa Rabejaona en 50 m dos et 50 m nage libre, en relais 4 x 100 m nage libre (Tendry, Baritiana, Holy Antsa, Océane) et en relais 4 x 100 m nage libre hommes (Tendry, Baritiana, Aina, Francky), ainsi que quelques nouvelles meilleures performances. La délégation malgache sera de retour au pays le jeudi 14 mai.