Congo-Kinshasa: Remaniement du gouvernement provincial du Kasaï-Oriental

Le gouvernement provincial du Kasaï-Oriental a été réaménagé ce samedi 9 mai 2026, d'après un arrêté lu sur les antennes de la Radiotélévision nationale congolaise (RTNC)/station de Mbuji-Mayi. Deux nouveaux ministres sur dix font leur entrée dans l'exécutif provincial, tandis qu'un seul membre du gouvernement en sort. Ce réaménagement intervient quelques mois après la démission de la ministre provinciale du Genre, Famille et Enfant, Mines, Hydrocarbures et Entrepreneuriat, Berthe Lumbala.

Elvis Kadiayi Ilunga, jusque-là directeur adjoint chargé des recettes non fiscales à la Direction générale des recettes du Kasaï-Oriental, rejoint pour la première fois l'équipe gouvernementale. Il est nommé ministre provincial des Finances.

Autre entrée notable est celle de Nana Babu Mukendi, désormais ministre provincial du Genre, Famille et Enfant, ainsi que des Mines. Sa nomination s'inscrit dans le respect des équilibres géopolitiques internes, selon des sources proches du gouverneur. Elle succède à Berthe Lumbala, démissionnaire depuis février « pour convenances personnelles ».

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Le seul ministre évincé lors du récent réaménagement est Nico Muamba Kamba, qui gérait jusque-là les portefeuilles de l'Éducation, de la Fonction publique, de la Jeunesse, de la Culture et des Arts. Ses attributions ont été redistribuées à plusieurs membres de l'exécutif. La Jeunesse revient désormais à Gaston Katambayi, actuel ministre provincial des Affaires foncières, de l'Urbanisme, du Tourisme, des Sports et Loisirs. Quant au secteur de l'Éducation, il est confié à Elysée Kabuya Mende

Ce réaménagement ne satisfait pas les organisations féminines de la province, qui espéraient un meilleur équilibre hommes-femmes dans les postes nominatifs. Elles rappellent avoir mené plusieurs plaidoyers auprès de l'autorité provinciale pour corriger les déséquilibres persistants dans la représentativité.

Le gouverneur de province a également procédé à des nominations au sein de la Direction générale des recettes du Kasaï-Oriental, renforçant ainsi la série d'ajustements opérés au sein de l'administration provinciale.