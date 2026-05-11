Congo-Kinshasa: Flambée des prix à Malemba-Nkulu à la suite de la crue du fleuve Congo

La route nationale reliant Lubumbashi au territoire de Malemba-Nkulu (Haut-Lomami) est actuellement coupée au niveau du village Mulongo, en raison de la montée des eaux du fleuve Congo. Conséquence : les camions en provenance de Lubumbashi sont contraints de décharger leurs marchandises sur place, avant qu'elles ne soient acheminées vers Malemba-Centre à bord des baleinières.

Cette situation est à la base de la hausse des prix des produits de première nécessité sur le marché local, a indiqué la société civile de Malemba-Nkulu samedi 9 mai 2026.

Hausse des prix

Au village Mulongo se trouve le port secondaire d'Umana. C'est à cet endroit que les marchandises, venues par camions, sont transbordées dans des baleinières de petite capacité à destination de Malemba-Centre.

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Pour les commerçants, ce système entraîne un double coût : ils doivent payer à la fois le transport routier et le transport fluvial. Cette charge supplémentaire se répercute directement sur les prix des produits vendus sur le marché local.

Marchandises avariées

À cela s'ajoutent des retards dans l'acheminement des marchandises, aggravant davantage la situation. Claude Kyasangolo, coordonnateur de la société civile Forces vives de Malemba-Nkulu, explique les conséquences de cette coupure sur la population locale :

« Les opérateurs économiques déplorent un grand retard dans la réception de leurs marchandises, tandis que les transporteurs se lamentent des pertes de certaines marchandises au port de Umana et se disent choqués par les retards dans leurs courses, car la place réservée au parking à Umana ne supporte qu'un seul véhicule ».

Appel à la modernisation routière

C'est pourquoi la société civile locale demande au ministre national des Infrastructures de moderniser le tronçon Mulongo-Kabwe, tout en y affectant un engin de grande capacité pour la traversée de véhicules.

L'administrateur du territoire de Malemba-Nkulu confirme l'information. Cependant, il souligne que la situation est en train de s'améliorer car « l'eau du fleuve se retire petit à petit ».