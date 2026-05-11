Congo-Kinshasa: Kasai-Central - Le gouverneur Joseph-Moïse Kambulu remanie son gouvernement provincial

Le gouverneur du Kasaï-Central, Joseph-Moïse Kambulu, a remanié, samedi 9 mai, son gouvernement provincial. Cette nouvelle équipe est composée de dix membres, dont une femme. Trois nouvelles figures font leur entrée dans cet exécutif provincial.

Parmi les nouveaux membres du gouvernement provincial figure Fiston Tshiela Kalala, nommé ministre des Transports, Voies de communication et Désenclavement.

Honoré Jukayi Wamfuananganayi Kalamba prend la tête du ministère de la Jeunesse, Sports, Entrepreneuriat et Tourisme.

Autre nouvelle figure de cette équipe : Kamay Kasonga, désormais ministre de l'Intérieur, Affaires coutumières, Justice et Droits humains, ainsi que des Relations avec l'Assemblée provinciale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Du côté des ministres reconduits, Pierrot Mutela Mukendi conserve le portefeuille du Plan, Budget, Fonction publique, Communication et Médias. Il demeure également porte-parole du gouvernement provincial.

Crispin Kenkenyi Mawanga reste en charge des Finances, de l'Économie, du Commerce, des PME et de l'Industrie.

Le ministère de l'Agriculture, Pêche, Élevage, Environnement et Développement rural est maintenu sous la responsabilité de Toto Kabuayi Kabongo.

Honoré Mutshipayi Balowe hérite du secteur social, regroupant l'Éducation, la Santé publique, la Formation professionnelle, l'Hygiène et la Prévoyance sociale.

Antoine Ntambue Ntambue est reconduit aux Mines et Hydrocarbures, tandis que Bampende Banakayi Marie conserve le portefeuille des Affaires sociales et Actions humanitaires.

Enfin, Jacques Shikayi Shikayi prend en charge les Infrastructures, Travaux publics, Affaires foncières, Aménagement du territoire, Urbanisme et Habitat.