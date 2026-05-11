Madagascar: Rugby à XV - TOP 12/FT Manjakaray dompte TAM Anosibe

FT Manjakaray a encore fait parler son expérience en surclassant TAM Anosibe. Une victoire synonyme d'une confirmation de sa troisième place en Top 12.

Dans une rencontre spectaculaire de la huitième journée du XXL Energy Top 12, FT Manjakaray a pris le dessus sur TAM Anosibe dimanche au stade Makis d'Andohatapenaka. Malgré une forte résistance des rugbymen d'Anosibe, les joueurs de Manjakaray ont su exploiter les nombreuses fautes adverses pour s'imposer 44 à 31.

Dès l'entame, FTM a affiché ses intentions. À peine deux minutes après le coup d'envoi donné à 11 h 07, les joueurs de Manjakaray inscrivent un premier essai transformé pour mener rapidement 7-0. TAM tente aussitôt de réagir, mais se heurte à une défense agressive et surtout à une série de maladresses. Les trois-quarts d'Anosibe multiplient les pertes de balle dans des phases pourtant favorables.

FTM profite alors de chaque erreur adverse pour imposer son rythme. À la 18ᵉ minute, les joueurs de Manjakaray concrétisent un contre par un deuxième essai avant d'enfoncer le clou six minutes plus tard avec une nouvelle réalisation sous les poteaux pour porter le score à 19-0.

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Poussés par leur public, les rugbymen d'Anosibe refusent toutefois de sombrer. TAM retrouve progressivement de l'allant offensif et réduit l'écart grâce à deux essais inscrits à la 28ᵉ puis à la 33ᵉ minute. Revenus à 14-19, les joueurs d'Anosibe mettent une énorme pression sur la défense adverse en fin de première période. Mais les fautes de main continuent de freiner leur élan. Une pénalité de FTM juste avant la pause permet aux joueurs de Manjakaray de conserver un matelas d'avance, 22-14 à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, TAM démarre fort avec un drop réussi dès la 42ᵉ minute pour revenir à cinq longueurs, 17-22. Mais comme en première période, FTM répond immédiatement.

Des erreurs fatales pour TAM

Les joueurs de Manjakaray exploitent parfaitement les espaces laissés par leurs adversaires et inscrivent un nouvel essai à la 46ᵉ minute.

Les pertes de balle s'accumulent au fil de la rencontre pour TAM tandis que FTM reste clinique dans ses temps de possession. À la 65ᵉ minute, Lahatra Ramamonjisoa inscrit un essai sous les poteaux qui permet à FTM de prendre définitivement le large, 37-24. Puis un nouvel essai avant le gong, 44-24.

TAM réduit l'écart après la sirène, sans empêcher la victoire de FT Manjakaray sur le score de 44 à 31. Après la rencontre, Antonio Rabeherison, coach de FTM, s'est félicité de ce succès important dans la course au haut du classement. « Notre premier objectif est de chercher la victoire pour conforter notre troisième place. La première période a été un peu difficile car les joueurs de TAM ont misé sur leur physique. Heureusement pour nous, ils ont commis trop de fautes de main », a-t-il expliqué.

Du côté de TAM, Alfred Ibrahim a reconnu les difficultés rencontrées par son équipe dans la conservation du ballon. « Notre point faible a été la conservation du ballon. Avec des erreurs répétitives contre FTM, ça paie cash. Nous tâcherons d'améliorer notre jeu au prochain match », a-t-il conclu.