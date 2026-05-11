Sénégal: Vatican - Le 'Miracle Sénégalais' érigé en boussole mondiale de la paix

Dans le cadre solennel d'une audience pontificale, le Saint-Siège a rendu un hommage vibrant au modèle de coexistence religieuse du Sénégal. En recevant une délégation de familles religieuses du Sénégal à sa tête, Thierno Amadou Ba, Khalife de Bambilor, le Pape Léon XIV a salué une diplomatie de la paix portée par la foi et la fraternité, érigeant la "Teranga" spirituelle en exemple mondial.

Sous les coupoles chargées d'histoire du Palais Apostolique, le temps s'est arrêté pour laisser place à un dialogue de haute portée civilisationnelle. En effet, le souverain pontife a accueilli Thierno Amadou Ba, Khalife de Bambilor et Ambassadeur de la paix, à la tête d'une délégation des foyers religieux du Sénégal dont la composition même racontait une histoire : celle d'un Sénégal uni, où l'Islam et le Christianisme ne font qu'un face aux défis de l'humanité.

Très heureux d'accueillir les représentants des confréries et communautés musulmanes du Sénégal, aux côtés des représentants de l'Église catholique du Sénégal, le Saint-Père dira que cette rencontre est "une expression significative" de l'amitié qui les lie mais aussi de leur "engagement commun à promouvoir une société inclusive, pacifique et fraternelle".

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"Vous venez du Sénégal, pays de la "teranga", l'hospitalité et la solidarité, terre de liens familiaux vivaces, de convivialité et de coexistence pacifique entre chrétiens, musulmans et croyants d'autres traditions.

Cette réalité constitue le fondement d'un dialogue entre des peuples distincts par leur appartenance religieuse et leur origine ethnique. Ce trésor de fraternité, qu'il convient de sauvegarder avec soin, est un bien précieux non seulement pour votre nation, mais pour l'humanité tout entière", a indiqué le souverain pontife aux représentant des familles religieuses du Sénégal, soulignant que la convention signée avec les dicastères du Vatican n'était pas qu'un protocole administratif, mais une "avancée historique" pour la coopération spirituelle internationale. Dans un monde fragmenté par les tensions identitaires, le modèle sénégalais a été présenté comme une boussole de paix.

La République des Religions réunie

L'image était forte : aux côtés du Khalife de Bambilor, se tenaient des figures de proue de la nation notamment de Saliou Mbacké, représentant du Khalife général des Mourides,

de l'Imam Thierno Seydou Mountaga Tall et de Cheikh Ahmed Tidiane Tall Représentants du Khalife général de la Famille omarienne , de Issa Ba, Imam de Gorée, de Mame Libasse Laye Thiaw, Représentant du Khalife général des Layènes , illustrant cette osmose unique au monde.

La présence de Mgr André Guèye, Archevêque de Dakar et Président de la commission épiscopale pour le dialogue interreligieux au Sénégal, de l'Abbé Joseph Maïssa Guèye, Secrétaire nationale de la commission pour le dialogue interreligieux, du Curé de la Cathédrale Sainte Anne de Thiès, du Père Zacharie Ndione, Président du Conseil Majeur des Spiritains, de l'abbé Alphone Ndour de Gorée, des Ambassadeurs du Sénégal au Vatican et à Rome témoigne de la solidité du dialogue islamo-chrétien.

Le monde académique n'était pas en reste, représenté par le Dr Demba Thilel Diallo de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, soulignant que la paix se construit aussi par le savoir et la recherche.

Le Lion de Bronze : symbole de souveraineté et de paix

L'un des moments les plus marquants de cette rencontre fut l'échange de cadeaux, orchestré sous le regard bienveillant de l'ambassadeur du Sénégal près le Saint-Siège, S.E.M. Isidore Séne. Thierno Amadou Ba a offert au souverain pontife un impressionnant lion en bronze de 17 kilogrammes, paré des couleurs nationales.

Plus qu'une oeuvre d'art, ce lion symbolise la dignité, la force morale et la stabilité du peuple sénégalais.

Un message clair envoyé au monde : le Sénégal, fort de sa foi et de sa diversité, reste un gardien infatigable de la fraternité universelle.

Une reconnaissance internationale

Cette audience au Vatican consacre l'oeuvre de Thierno Amadou Ba sur la scène mondiale. Elle rappelle que le rayonnement du Sénégal ne repose pas seulement sur sa géopolitique, mais sur son patrimoine immatériel le plus précieux : sa capacité à faire vivre ensemble les fidèles de tous horizons. En quittant le Vatican, la délégation sénégalaise n'emporte pas seulement des souvenirs, mais la confirmation que le dialogue interreligieux, tel que pratiqué à Bambilor et partout au Sénégal, est plus que jamais une urgence mondiale.