Madagascar: Processus de concertations - Le lancement officiel ajourné

Rendez-vous en juin. Prévu initialement le 20 mai, le lancement officiel du processus des concertations est ajourné. Sauf nouveau changement de programme, la cérémonie y afférente se tiendra le 3 juin.

Maître Hanitra Razafimanantsoa, ministre chargée de la Refondation, a fait part de l'information durant un atelier de partage d'expérience en vue de la concertation nationale, à Ambohidratrimo, le 6 mai. Elle a donné plus de précisions sur les raisons de cet ajournement durant un échange lors de la réception à l'occasion de la Journée de l'Europe, le 7 mai, à Mahatony. « Nous avons repoussé de quelques jours la cérémonie afin de permettre à toutes les parties prenantes d'être présentes », explique-t-elle.

La membre du gouvernement indique que le chef de l'État et le Premier ministre auraient un planning relativement chargé dans les prochains jours. Un report de la cérémonie en juin leur permettrait d'aborder l'événement plus sereinement. Par ailleurs, le Conseil œcuménique des Églises chrétiennes de Madagascar (FFKM) prévoit de tenir une assemblée générale du 18 au 21 mai. Se préparer afin que tous les acteurs puissent aborder les concertations dans un esprit d'apaisement est justement le but de ce rendez-vous du FFKM.

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Selon une communication faite par la ministre chargée de la Refondation en Conseil des ministres le 28 avril, la cérémonie initialement prévue le 20 mai et reportée début juin donnera le top départ des concertations au niveau des fokontany. Ce sera également le coup d'envoi officiel de la concertation sur la gouvernance électorale et de celle sur la refondation des institutions.