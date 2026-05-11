Madagascar: Klasy Gasy - Jejy Music sublime les classiques malgaches

Entre œuvres internationales et grands morceaux malgaches, Jejy Music Orchestra and Choir a offert une soirée musicale où l'identité gasy s'est imposée au cœur du répertoire classique.

Cordes vibrantes, voix envoûtantes et mélodies patrimoniales ont résonné, vendredi, à l'hôtel Colbert, lors de la deuxième édition de « Klasy Gasy », portée par le Jejy Music Orchestra and Choir. Si la première partie du concert mettait à l'honneur les grands compositeurs classiques internationaux, la seconde a particulièrement marqué le public grâce à l'interprétation de plusieurs morceaux emblématiques malgaches.

Le spectacle s'est articulé autour de deux grandes parties. En ouverture, l'orchestre a interprété « Autumn », premier et troisième mouvements d'Antonio Lucio Vivaldi, suivi de « Zigeunerweisen » de Pablo de Sarasate. La première partie s'est achevée avec le « Concerto en ré mineur » de Henryk Wieniawski, mettant en avant la maîtrise technique et la virtuosité des musiciens.

La seconde partie a ensuite laissé place aux sonorités malgaches, accompagnées par une chanteuse sur scène, dans une ambiance plus chaleureuse et immersive. Le public a ainsi redécouvert plusieurs morceaux gasy interprétés par les artistes du Jejy Music Orchestra and Choir.

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Véritable dialogue

Parmi les titres interprétés figuraient « Mandihiza rahitsikitsika », « Bakobako roa » d'Andrianary Ratianarivo, « Asakasakareo » de Wilson Ramaroson ainsi que « Ny any atsimo » de Hando Razakamahefa. Ces morceaux ont permis d'instaurer un véritable dialogue entre musique classique et identité culturelle malgache.

La soirée a également été marquée par une remise de certificats à plusieurs jeunes musiciens, saluant leur engagement et leur parcours artistique au sein de l'orchestre.

Placée sous le thème « Midera azy noho ny asany lehibe », cette édition mettait aussi en avant une dimension spirituelle et artistique portée par l'ensemble musical. À la direction, Hando Razakamahefa a conduit l'orchestre avec précision et sensibilité, accompagné notamment de la chanteuse Liliane Randrianarison et du violoniste soliste Henika Finoana Razakamahefa.

À travers cette deuxième édition de « Klasy Gasy », Jejy Music Orchestra and Choir confirme sa volonté de valoriser le patrimoine musical malgache tout en l'intégrant dans une approche orchestrale classique et contemporaine.