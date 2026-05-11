Sénégal: Saint-Louis - Plus de 300 villas inaugurées pour le relogement des populations déplacées de Diougop

Saint-Louis — Quelques 305 villas sur 181 construites et équipées ont été réceptionnées samedi par le ministre Moussa Bala Fofana à Diougop, site de recasement situé dans la commune de Gandon (Saint)Louis, nord), pour le relogement des populations déplacées et victimes de l'érosion côtière, a constaté l'APS.

Diougop est un site de relogement situé dans la commune de Gandon, à environ 10 kilomètres de la ville de Saint-Louis. Le site a été créé pour reloger les populations déplacées de la Langue de Barbarie, victimes de l'érosion côtière et des effets des changements climatiques.

"C'est avec une émotion particulière et une réelle satisfaction que je procède à la remise des clés des logements sociaux au ayants droit, ainsi qu'à l'inauguration du poste de santé, du marché moderne et des équipements socio-collectifs", a déclaré Moussa Bala Fofana.

Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires procédait à la remise officielle des clés des logements sociaux réalisées à Diougop dans le cadre du Projet de relèvement d'urgence et de résilience mis en oeuvre par l'Agence de développement municipal (ADM).

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En remettant les clés de maisons à ces populations déplacées, le ministre évoque "une réponse concrète" de l'État aux attentes légitimes des populations affectées par l'érosion côtière et les effets du changement climatique.

Il a souligné que cette initiative traduit la volonté d'un "État qui agit, qui protège et qui prépare l'avenir".

Le maire de la commune de Gandon, Mamadou Alpha Diop a magnifié l'attention portée par les autorités aux collectivités territoriales, tout en réaffirmant l'engagement de sa commune à soutenir les actions gouvernementales.

Le coût global des infrastructures, équipements et services livrés s'élève à 16,5 milliards de francs CFA, selon une note transmise à l'APS. À ce jour, 305 villas ont été réceptionnées, dont 181 déjà remises à leurs bénéficiaires, permettant le relogement définitif de 7 000 personnes.

La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur général de l'ADM, Mamouth Diop et de l'adjoint au préfet du département de Saint-Louis, Abdoukhadre Dieylani Bâ.