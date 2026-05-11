Afrique: Championnats d'Afrique de natation - Le pays décroche le bronze au relais 4 x 100 m quatre nages

Dakar — Le Sénégal a remporté la médaille de bronze du relais messieurs 4 x 100 m quatre nages homme, samedi, lors des 17es Championnats d'Afrique de natation juniors et séniors à Oran, en Algérie, avec un temps de 4 min 04 s 18.

Les nageurs Karl Wilson Aimable, Ousmane Matthieu Seye, Adama Thiaw Ndir et Lamine Nael Voisin ont terminé troisièmes de leur course, lors de la cinquième et dernière journée de compétition, derrière l'Algérie, arrivée première, et Madagascar.

Le Sénégal boucle ces 17es Championnats d'Afrique de natation avec un total de quatre médailles. Les trois autres distinctions ont été remportées par la nageuse Oumy Diop.

Elle a décroché deux médailles d'or, au 50 m dos et au 50 m papillon, ainsi qu'une médaille d'argent au 100 m papillon.

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Au total, quinze nageurs sénégalais, juniors filles et garçons confondus, ont pris part à cette compétition.

Oumy Diop était la seule représentante sénégalaise chez les dames séniors.

Le Sénégal termine ainsi à la sixième place de ces championnats. La compétition a été dominée par l'Afrique du Sud, avec 29 médailles, dont huit en or. Le pays hôte, l'Algérie, occupe la deuxième place avec 23 médailles, dont huit en or. L'Égypte complète le podium avec 17 médailles, dont huit en or.

La Tunisie (cinq médailles, dont deux en or) et le Zimbabwe (sept médailles, dont deux en or) occupent respectivement les quatrième et cinquième places.