Sénégal: Dagana - Le nouveau préfet promet d'être proche des populations et attentif à leurs préoccupations

Dagana — Le nouveau préfet du département de Dagana (nord), Abdoul Wahab Talla, a promis, samedi, "d'être un administrateur proche des populations, attentif à leurs préoccupations et engagé" dans la promotion de la paix sociale et du développement local.

"Je voudrais prendre ici l'engagement solennel d'être un préfet proche des populations, attentif à leurs préoccupations et entièrement dévoué à la réussite de la mission que l'Etat m'a confiée", a-t-il déclaré lors de son installation.

Abdoul Wahab Talla remplace à ce poste Ibrahima Ismaïl Ndiaye, nommé préfet du département de Koungheul.

Il a souligné que Dagana est un département "stratégique et dynamique", doté d'importantes potentialités humaines, économiques et sociales, mais également confronté à plusieurs défis.

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Son action, déclare Abdoul Wahab Talla, sera guidée par "l'écoute, le dialogue, l'équité et le strict respect des lois et règlements de la République, promettant de travailler au renforcement de la cohésion entre les différents acteurs du département.

Il a invité les autorités administratives, élus territoriaux, chefs religieux et coutumiers, organisations de jeunes et de femmes, opérateurs économiques et acteurs de la société civile à unir leurs efforts pour relever les défis du département.

Le gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassan Sall, qui présidait la cérémonie d'installation a salué le travail accompli par le préfet sortant et invité les populations à accompagner le nouveau préfet dans l'exercice de ses fonctions afin de lui permettre de réussir pleinement sa mission.