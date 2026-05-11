Sénégal/Algérie: Coupe CAF - L'USM Alger de Lamine Ndiaye bat le Zamalek en finale aller

10 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'USM Alger a battu à domicile (1-0) le Zamalek d'Egypte samedi en finale aller de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), prenant ainsi une sérieuse option pour la mancher retour prévue samedi prochain en Egypte.

A domicile, les Algériens ont marqué l'unique but du match dans les ultimes minutes de la rencontre.

Ahmed Khaldi a marqué le but sur un penalty obtenu à la 90+7e minute après une intervention de la VAR.

Grâce à cet avantage, les protégés de l'entraîneur sénégalais Lamine Ndiaye ont pris une option avant le match retour prévu samedi prochain en Égypte.

L'attaquant sénégalais Aime Tendeng a disputé une bonne partie de la rencontre.

Il a été remplacé à la 73e mn.

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