Afrique: Coupe de la Confédération - L'USM Alger s'impose face au SC Zamalek dans une fin de match complètement folle

Dans une fin de rencontre renversante, l'USM Alger est venu à bout des Égyptiens du SC Zamalek (1-0) ce samedi soir dans une stade du 5 juillet 1962 en fusion pour le compte du match aller de la finale de la Coupe de la Confédération. C'est Ahmed Khaldi, au bout du temps additionnel, qui a délivré les siens sur pénalty.

Il fallait rester jusqu'au bout pour assister aux premiers frissons d'un duel assez terne entre deux équipes crispées par l'enjeu. Dans un stade toujours en travaux mais avec tout de même 50 000 spectateurs qui ont fait le spectacle en tribune, entre fumigènes et chants incandescents, les actions dangereuses se sont faites rares mais le match s'est emballé dans les dernières minutes.

Un temps additionnel irrespirable

Alors que le score était toujours vierge, l'USM a cru obtenir un premier pénalty à la 88e minute après que Glody Likonza s'est fait faucher dans la surface par le capitaine égyptien Mahmoud El Wensh mais ni l'arbitre de la rencontre ni le VAR n'a désigné le point de pénalty. Deux minutes plus tard, sur une chevauchée fantastique en contre-attaque du Brésilien Juan Bezerra, qui a déposé Che Malone avant d'ajuster d'une frappe croisée le portier Oussama Benbot, les Chevaliers blancs égyptiens ont cru ouvrir le score (90e4).

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Mais au départ de l'action, le défenseur de Zamalek Hossam Abdelmaguid, dans un duel aérien dans la surface avec Rayane Mahrouz, avait commis une faute en poussant dans le dos l'attaquant algérien. Résultat : appelé par la VAR, l'arbitre annule finalement le but et accorde un pénalty aux Usmistes, transformé par Ahmed Khaldi (1-0, 90e8).

Une fin de match rocambolesque pour une rencontre pauvre en occasions. Organisés en 4-2-2 losange, les Usmistes ont eu la possession face aux égyptiens, bien décidés à évoluer en contre-attaque, sous l'impulsion d'un Chico Banza remuant en transition rapide.

La domination stérile de l'USM Alger

Les hommes de Lamine N'Diaye, galvanisé par une enceinte qui n'a cessé de mettre l'ambiance, ont commencé fort en prenant rapidement le contrôle du ballon face au bloc bas de Zamalek. Islam Merili a allumé la première mèche pour son équipe d'une frappe lointaine flottante (22e), tandis que Dramane Kamagate l'a imité quelques minutes plus tard d'une tentative croisée (37e), mais ces deux tirs n'ont pas atteint le cadre.

Entre- temps, Mahmoud Bentayg a sauvé les siens d'une superbe tête défensive à la suite d'un centre vicieux venu de la droite de la part d'Alger (34e). Durant le premier acte, les Algériens ont tenté leur chance à onze reprises devant le but de Mahdy Soliman, sans cadrer une seule frappe. Paradoxalement, ce sont les Égyptiens qui se sont procuré la plus grosse situation dès la 6e minute de jeu sur une frappe au premier poteau de Chico Banza, directement dans les bras d'Oussama Benbot après un bon centre d'Oday Dabbagh.

L'international congolais a été un poison pour la défense de l'USM, multipliant les courses dès la moindre possibilité de contre-attaque pour Zamalek. Il a trop croisé sa frappe dès le retour des vestiaires (46e) et s'est procuré une énorme occasion en effectuant un coup de sombrero sur le portier Benbot avant de frapper dans le but vide mais Hocine Dehini a sauvé les siens en dégageant le ballon sur sa ligne (52e). L'USM Alger aurait pu ouvrir le score plus tôt que le bout du temps additionnel par l'intermédiaire de Mahrouz mais le gardien Mahdy Soliman s'est interposé (87e).

Grâce à ce court mais précieux succès, l'USM Alger prend une option avant le match retour samedi prochain en Égypte.