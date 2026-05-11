Togo: Le Cadre national de concertation pour le changement tient son premier meeting

10 Mai 2026
Radio France Internationale

Plusieurs partis politiques et organisations de la société civile, réunis au sein du Cadre national de concertation pour le changement au Togo (CNCC), ont tenu leur premier meeting, samedi 8 mai, à Lomé.

Il s'agit de la première manifestation publique autorisée au Togo, depuis l'avènement de la Ve République, il y un an. Le CNCC, coalition - née mi-avril dernier - a pour objectif de faire le bilan de la situation politique, économique et sociale, depuis la mise en place de la Ve République, le 4 mai 2025 avec la prestation de serment du président du Conseil et la désignation du président de la République

Les militants de la nouvelle coalition se sont rassemblés pour écouter leur leader, qui avait comme principal message, la mobilisation pour le changement.

« Nous voulons un changement de gouvernance parce que le Togo, ce sont des services sociaux de base qui sont en déliquescence. Malheureusement, nous avons aujourd'hui une nouvelle Constitution - la Ve République comme on l'appelle - qui est là, essentiellement, pour permettre à un même système de se perpétuer. Il faut mettre fin à cela, et je suis très heureux de voir aujourd'hui les Togolais, de nouveau, en mesure de dire 'non' », a souligné le professeur David Dosseh.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Depuis des années, plusieurs tentatives de rassemblement au sein de l'opposition ont eu de la peine à se concrétiser, faute d'unité. Pour éviter de nouveaux échecs, le professeur Komi Wolou a lancé un appel à toute l'opposition : « Lorsque l'opposition combat l'opposition, (il n'est pas possible de) mettre fin à cette dictature qui règne dans notre pays, depuis plusieurs décennies... Donc, c'est un message d'unité, de tolérance pour que nous poussions mettre fin à cette dictature

La foule présente s'est dispersée dans la calme en fin d'après-midi, dans une ambiance de chants et de danses.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.