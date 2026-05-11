Togo: Le Cadre national de concertation pour le changement tient son premier meeting

Plusieurs partis politiques et organisations de la société civile, réunis au sein du Cadre national de concertation pour le changement au Togo (CNCC), ont tenu leur premier meeting, samedi 8 mai, à Lomé.

Il s'agit de la première manifestation publique autorisée au Togo, depuis l'avènement de la Ve République, il y un an. Le CNCC, coalition - née mi-avril dernier - a pour objectif de faire le bilan de la situation politique, économique et sociale, depuis la mise en place de la Ve République, le 4 mai 2025 avec la prestation de serment du président du Conseil et la désignation du président de la République

Les militants de la nouvelle coalition se sont rassemblés pour écouter leur leader, qui avait comme principal message, la mobilisation pour le changement.

« Nous voulons un changement de gouvernance parce que le Togo, ce sont des services sociaux de base qui sont en déliquescence. Malheureusement, nous avons aujourd'hui une nouvelle Constitution - la Ve République comme on l'appelle - qui est là, essentiellement, pour permettre à un même système de se perpétuer. Il faut mettre fin à cela, et je suis très heureux de voir aujourd'hui les Togolais, de nouveau, en mesure de dire 'non' », a souligné le professeur David Dosseh.

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Depuis des années, plusieurs tentatives de rassemblement au sein de l'opposition ont eu de la peine à se concrétiser, faute d'unité. Pour éviter de nouveaux échecs, le professeur Komi Wolou a lancé un appel à toute l'opposition : « Lorsque l'opposition combat l'opposition, (il n'est pas possible de) mettre fin à cette dictature qui règne dans notre pays, depuis plusieurs décennies... Donc, c'est un message d'unité, de tolérance pour que nous poussions mettre fin à cette dictature.»

La foule présente s'est dispersée dans la calme en fin d'après-midi, dans une ambiance de chants et de danses.