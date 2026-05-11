Congo-Kinshasa: L'UDPS appelle à la démission du gouverneur du Tanganyika pour mauvaise gestion

L'UDPS/Fédération urbaine de Kalemie, dans la province du Tanganyika, appelle officiellement à la démission du gouverneur provincial, Christian Kitungwa, qu'elle accuse de mauvaise gestion.

Lors d'une déclaration politique faite vendredi 8 mai à Kalemie, ce parti de la majorité présidentielle reproche au gouverneur d'incapacité de juguler l'insécurité persistante, de mettre fin à la dégradation avancée des infrastructures ainsi qu'aux difficultés d'accès aux services sociaux de base.

Selon l'UDPS, la province traverse une situation qu'elle qualifie d'alarmante, en dépit des promesses de développement formulées par l'exécutif provincial.

« Les promesses répétées de développement n'ont produit que des illusions. Les faits sont indéniables : les infrastructures routières sont dans un état de délabrement très avancé, isolant davantage le centre-ville ainsi que plusieurs quartiers et avenues », a déclaré Jean Kasongo, porte-parole de l'UDPS, Fédération urbaine de Kalemie.

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En réaction à ces accusations, le conseiller spécial du gouverneur du Tanganyika, Abel Amundala, a rejeté catégoriquement les propos de l'UDPS, évoquant une manipulation politicienne.

Il affirme que les auteurs de la déclaration n'ont ni qualité ni mandat officiel pour engager le parti présidentiel.

« En ce qui concerne cette déclaration, vous allez suivre la communication officielle de ceux qui ont qualité pour engager l'UDPS. Ceux qui ont été utilisés par des politiciens en quête de positionnement n'ont aucun titre ni qualité et leurs déclarations sont sans effet », a-t-il répliqué.

Mobilisations contradictoires à Kalemie

A noter que des femmes réclamant le départ du gouverneur ont organisé une marche de protestation quelques jours plus tôt à Kalemie.

Par la suite, une manifestation de soutien au gouverneur a également été organisée dans la même ville, illustrant les divisions de l'opinion locale autour de la gouvernance provinciale.