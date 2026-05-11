Congo-Kinshasa: Le parti Unité des Valeurs appelle au renvoi des migrants vers leurs pays d'origine

Le parti politique Unité des Valeurs exhorte le gouvernement congolais à renvoyer vers leurs pays d'origine les migrants refoulés des États-Unis et présents sur le territoire national.

Cette position a été exprimée lors d'une conférence de presse tenue le vendredi 9 mai à Kinshasa par le président national de ce parti, Michel Okongo Lomena. Selon lui, la présence de ces migrants en République démocratique du Congo serait contraire aux dispositions de l'article 47 du Statut de Rome, relatif à la protection et au statut des migrants.

« On tente de nous faire avaler une pilule amère avec cette question des migrants. Le Congo n'a rien à faire avec ces migrants. Ceux dont on parle sont des réfugiés déboutés aux États-Unis. Or, selon la Charte des Nations unies, toute personne qui se sent menacée doit demander l'asile dans un pays qui accepte de l'accueillir, et non être imposée ailleurs », a déclaré Michel Okongo.

Le président du parti Unité des Valeurs a également dénoncé ce qu'il qualifie d'irrégularités dans l'Accord de Washington, signé entre la RDC et les États-Unis. Il affirme que cet accord comporterait des clauses défavorables à la souveraineté nationale.

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A ce titre, son parti rejette toute révision du Code minier, de la loi fiscale ainsi que de la Constitution congolaise, qu'il estime injustement liée à cet accord.

Michel Okongo a par ailleurs regretté que les deux chambres du Parlement n'aient pas été associées à l'élaboration dudit accord, tout comme certains ministères sectoriels compétents.

« Le ministère des Mines, qui est pourtant le technicien du secteur, n'a pas été associé. Dans cet accord, les États-Unis nous imposeraient la révision du Code minier, de la loi fiscale et même de la Constitution. Cela est inacceptable », a-t-il soutenu.

Sur le plan judiciaire, le parti Unité des Valeurs annonce avoir déposé une plainte pour crimes de guerre contre le président rwandais Paul Kagame auprès du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), qu'il tient pour responsable de nombreux meurtres commis dans l'Est de la RDC.

Selon Michel Okongo, plus de 20 millions de Congolais auraient perdu la vie au cours de plus de trente années de conflit armé dans l'Est du pays.