Congo-Kinshasa: Les travaux de modernisation de l'aéroport de Tshikapa retirés à l'entreprise Horizon Corporation

Les travaux de modernisation de l'aéroport de Tshikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, ont été retirés à l'entreprise Horizon Corporation pour insuffisance de résultats.

La décision a été prise samedi 9 mai à l'issue d'une mission conjointe de l'Agence congolaise des grands travaux (ACGT) et de l'entreprise chinoise SISC SA, après le constat d'un retard de près de 11 mois dans l'exécution des travaux.

Selon les conclusions de cette mission, le projet sera réaffecté dans les prochains jours à un autre sous-traitant de SISC SA, entreprise principale chargée de l'exécution des travaux dans le cadre du programme sino-congolais.

La délégation mixte venue de Kinshasa a tenu une séance de travail à l'aéroport national de Tshikapa, au cours de laquelle elle a procédé à une inspection technique des travaux de modernisation initialement confiés à la société Horizon Corporation

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Les experts ont également évalué la situation préoccupante de l'érosion qui menaçait de couper la piste en deux. Le chef de la délégation a exprimé de sérieuses préoccupations liées au faible niveau d'avancement des travaux, ainsi qu'au non-respect des normes techniques prévues dans le cahier des charges.

Après cette inspection, la délégation s'est rendue auprès du gouverneur de la province du Kasaï, Crispin Mukendi, pour lui présenter les conclusions préliminaires de cette mission et lui rendre des civilités.

Le chef de la délégation, Richi Loota, superviseur chargé des projets du programme sino-congolais avec la sous-traitance congolaise à l'ACGT, a assuré que tous les mécanismes sont mis en place pour faire avancer ces travaux.

Il a précisé que cette démarche s'inscrivait dans le cadre du suivi et de l'évaluation des projets d'infrastructures en cours dans la province du Kasaï, conformément à la vision du gouvernement central, qui vise la modernisation des infrastructures de transport à travers toute la République démocratique du Congo.