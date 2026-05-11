Afrique: Abdoulaye Dieng, des navétanes au Walo à la liberté retrouvée après trois mois de détention au Maroc

Richard-Toll — Figure bien connue du mouvement sportif local, Abdoulaye Dieng s'est imposé, au fil des années, comme l'un des acteurs les plus engagés des navétanes dans le Walo. De retour à Richard-Toll après trois mois de détention au Maroc, à la suite d'incidents ayant émaillé la finale qui a opposé le Sénégal au pays hôte, il vient de retrouver les siens, jeudi dernier. Il reste marqué par une épreuve difficile qui n'a toutefois pas altéré sa passion pour son pays et le football encore moins son engagement associatif.

Président du club de supporters des équipes nationales sportives du Sénégal, 12ème Gaïndé, dans le département de Dagana et membre influent de l'ASC Kadd Gui, Abdoulaye Dieng s'est progressivement affirmé comme un acteur majeur de l'encadrement des jeunes supporters et de la mobilisation communautaire dans le Walo.

Récemment revenu au Sénégal après son incarcération au Maroc, consécutive à des incidents survenus en marge de la finale Sénégal-Maroc, il retrouve aujourd'hui sa communauté, entre émotion, convivialité et espoir d'un retour progressif à ses activités associatives.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Passionné de football depuis l'adolescence, Abdoulaye Dieng a grandi dans l'univers des navétanes, le championnat national populaire sportif et culturel, à Richard-Toll. Très tôt, il participe à l'organisation des tournois inter-quartiers avant de s'investir dans l'encadrement des supporters et les activités communautaires.

Au sein de l'ASC Kadd Gui, il se distingue progressivement par sa capacité de mobilisation et son sens de l'organisation. Coordination des déplacements, collecte de contributions, distribution d'équipements et animation lors des matchs de son équipe depuis les tribunes figurent parmi les responsabilités qu'il assure régulièrement.

Selon plusieurs responsables sportifs de Dagana, il a largement contribué à structurer les groupes de supporters du département et à renforcer la présence du Walo lors des grandes compétitions nationales et internationales impliquant des équipes sénégalaises.

"Avant, la mobilisation des supporters dans notre zone restait limitée. Avec Abdoulaye Dieng et d'autres jeunes de sa génération, une nouvelle dynamique est née", témoigne Abdoul Aziz Diop, animateur de l'émission sportive "Tout sur les navétanes" à Richard-Toll".

Pour lui, au-delà de son engagement pour la jeunesse de Richard-Toll, Abdoulaye Dieng a largement contribué au rayonnement du 12ème Gaïndé départemental, ce qui a créé aujourd'hui une forte représentation dans les onze communes de Dagana.

Un engagement au service de la jeunesse

Dans son entourage, beaucoup présentent Abdoulaye Dieng comme un homme profondément attaché à la jeunesse et à la cohésion sociale.

Au-delà des rencontres sportives, il ne cesse de multiplier les initiatives de sensibilisation, de médiation, d'éducation et de formation des jeunes dans les quartiers.

"Il a toujours été disponible pour préserver l'esprit d'unité. Pour lui, le sport est un outil d'éducation et de cohésion", témoigne Ahmed Tall Diop, membre de l'ASC Kadd Gui.

Des responsables du mouvement associatif soulignent également son rôle dans l'apaisement des tensions entre groupes de supporters et dans le rapprochement entre différentes ASC de la zone du Walo.

Dans les quartiers populaires de Richard-Toll, les navétanes constituent un véritable espace d'expression sociale et citoyenne. Les ASC - Associations sportives et culturelles - y jouent souvent un rôle dépassant largement le sport, à travers des actions de solidarité, d'assistance sociale et d'encadrement de la jeunesse.

L'annonce de son arrestation au Maroc avait suscité une vive émotion à Richard-Toll et dans plusieurs localités du département de Dagana. Famille, amis et acteurs sportifs avaient multiplié les appels à sa libération et les prières.

Durant ses trois mois de détention, ses proches disent avoir découvert "un homme combatif malgré les difficultés".

Il gardait espoir et demandait surtout qu'on prie pour lui, raconte un de ses proches Arabel Ngaido, lors d'un rassemblement organisé à Richard-Toll pour sa libération. Même dans cette situation, il pensait à ses proches et à tous ceux qui le soutenaient.

Son retour a été accueilli avec émotion par de nombreux jeunes, responsables sportifs et habitants du Walo, qui voient en lui un symbole d'engagement associatif et de persévérance.

Quinze autres supporters sénégalais sont toujours gardés dans les prisons marocaines, près de cinq mois après la finale de la CAN de football, le 18 janvier dernier, remporté par le Sénégal face au Maroc sur un but de Pape Guèye.