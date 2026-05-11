Afrique: Le chef de l'Etat a quitté Dakar pour prendre part au sommet 'Africa Forward' à Nairobi

Dakar — Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a quitté Dakar ce dimanche à destination de Nairobi, la capitale du Kenya, pour participer au sommet "Africa Forward" qui se veut un "nouveau format de dialogue entre la France et l'Afrique", a appris l'APS de ses services.

"Le Président de la République a quitté Dakar ce dimanche à destination de Nairobi, où il participera, jusqu'au 13 mai, au sommet "Africa Forward", annonce la Présidence sur sa page Facebook.

Le sommet "Africa Forward", anciennement sommet France-Afrique, qui inaugure un nouveau format de dialogue entre l'Afrique et la France, réunira des chefs d'État, des institutions financières et des acteurs économiques autour des grands enjeux du continent.

Le Sénégal y portera la voix d'une Afrique exigeante sur le financement de son développement, la paix et la souveraineté de ses choix.

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Ce sommet, à l'initiative du Kenya et de la France se tient lundi et mardi dans la capitale kenyane est placé sous le thème : "Africa Forward : des partenariats entre l'Afrique et la France pour l'innovation et la croissance".

Il a pour but de promouvoir le développement économique, d'accélérer les investissements entre certains pays africains et la France.

Il réunira les présidents Emmanuel Macron et William Ruto, ainsi que les autres chefs d'État et de gouvernement africains.

Divers acteurs, Etats, entreprises, jeunesses, artistes, sociétés civiles et diasporas y prendront part.

Le sommet Africa Fordward "sera l'occasion de démontrer l'engagement de la France, du Kenya et des pays africains pour accélérer les investissements croisés et pour construire et financer des solutions concrètes aux défis communs, tels que le renforcement des systèmes de santé, la souveraineté alimentaire, la compétitivité dans le domaine du numérique, l'accès à l'énergie et la connectivité", a déclaré l'Elysée sur son site internet.

La première journée du sommet s'ouvrira par un forum d'affaires intitulé "Inspire and Connect", qui "mettra en évidence la profondeur des partenariats économiques franco-africains et valorisera les projets et initiatives portés par les secteurs privés africains et français".

Cette séquence sera marquée par plusieurs temps forts "autour de la jeunesse et sur des secteurs d'excellence, créateurs d'emploi et fédérateurs tels que le sport ou les industries culturelles et créatives".

La journée du 12 mai est consacrée au sommet proprement dit.

Les chefs d'Etat et de gouvernement aborderont la réforme de l'architecture financière internationale, la transition énergétique, l'industrialisation verte, l'économie bleue, la connectivité, l'intelligence artificielle, l'agriculture durable et la santé.

Les questions de formation et d'emploi des jeunes, de souveraineté et de compétitivité seront au coeur des discussions. Le sommet évoquera également les enjeux de paix et de sécurité en soutien des médiations africaines et des actions de l'Union africaine.

Certaines conclusions du sommet Africa Forward viendront nourrir la préparation du sommet du G7, que la France accueillera à Evian du 15 au 17 juin.

Le sommet sera clôturé mardi soir par un concert en présence de "grands noms de la musique africaine" et des diasporas.