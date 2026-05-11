Sénégal: Kaolack - Démarrage des opérations pré-hivernage dans trois quartiers de la commune

Kaolack — Le maire de la commune de Kaolack (centre), Serigne Mboup, a procédé, ce dimanche, au démarrage officiel des opérations pré-hivernage de prévention des inondations dans les quartiers Ndangane, Darou Salam et Abattoirs, a constaté l'APS.

Cette initiative est d'une importance capitale, parce que cette partie de la ville de Kaolack fait partie des zones les plus impactées par les inondations, a souligné Abdou Samath Diouf, coordonnateur de la plateforme nationale des acteurs communautaires de lutte contre les inondations.

Des éléments du premier Bataillon de combat du génie (BATGEN 1) basé au camp Sémou Djimith Diouf de Kaolack, de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED), de l'Office national d'assainissement du Sénégal (ONAS), de la délégation départementale du cadre de vie, les populations locales, entre autres acteurs communautaires se sont fortement mobilisés pour nettoyer ces quartiers.

Avec des moyens lourds, ils ont érigé un système de curage, de drainage et d'évacuation des eaux pluviales, en appoint aux efforts des populations locales, particulièrement des groupements de femmes qui assurent régulièrement le nettoyage des quartiers.

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"En matière de gestion des risques et catastrophes, la première riposte est communautaire. Pour faire face aux inondations, il faut une démarche inclusive, sinon les résultats escomptés ne suivront pas. Si on travaille dans l'unité et la concorde, d'ici deux à trois jours, la situation sera réglée au niveau de ces quartiers", a déclaré M. Diouf.

Appelant les autorités à faire de l'assainissement une priorité, parce que pendant chaque hivernage, les populations pataugent, Abdou Samath Diouf a également plaidé pour le lotissement du quartier Darou Salam.

"Nous demandons au ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement de venir en appui à ces efforts d'assainissement", a-t-il lancé.

Le maire Serigne Mboup a salué l'engagement de la jeunesse et de toutes les forces vives de la commune pour cette activité d'investissement humain et appelé l'ONAS à davantage appuyer les initiatives communautaires d'assainissement.