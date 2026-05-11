Ile Maurice: L'UE réaffirme ses liens et sa coopération avec le pays

À l'occasion de la Journée de l'Europe, célébrée le 9 mai, une réception a été organisée le vendredi 8 mai à l'Atrium de Telfair, à Moka. La Fête de l'Europe rappelle les fondements sur lesquels l'Union européenne (UE) est bâtie, à savoir la coopération, la paix et la solidarité. L'UE est née, après la Seconde Guerre mondiale, de la volonté d'anciens pays en conflit de privilégier la coopération et la paix, une dynamique résumée dans la devise Unie dans la diversité. Elle demeure un projet de paix, récompensé par le prix Nobel en 2012.

Cet événement était également l'occasion de mettre en avant le partenariat entre l'UE et l'île Maurice et l'action conjointe des secteurs public et privé ainsi que la société civile, unis autour de valeurs communes. Dans ce contexte, le président de la République, Dharam Gokhool, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, et la Première ministre adjointe, Arianne Navarre-Marie, étaient présents à la célébration. Celle-ci a été marquée par une exposition de projets réunissant plusieurs partenaires de l'UE à Maurice.

Dans son discours, l'ambassadeur de l'UE à Maurice, Oskar Benedikt, a souligné l'importance des partenariats régionaux et de la coopération, qu'il considère comme essentiels pour renforcer la résilience et l'indépendance politique des États. Il a également mis en avant les avancées vers la conclusion prochaine d'un accord de partenariat économique modernisé et renforcé entre l'UE et les pays de la région océan Indien, dont Maurice.

Selon lui, cet accord marquera une étape importante dans le renforcement de la coopération économique régionale et contribuera à la création d'un marché régional.

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Maurice, exemple de développement pacifique

Évoquant les relations entre Maurice et l'UE, l'ambassadeur a affirmé que les deux parties partagent des valeurs communes - démocratie, dignité humaine, respect des libertés et État de droit. Il a qualifié Maurice d'exemple de développement pacifique à travers la coexistence harmonieuse des différentes communautés ethniques du pays. Oskar Benedikt a abordé les nombreux liens unissant Maurice et l'UE à travers le tourisme, le commerce et l'investissement, la mobilité académique ainsi que la coopération dans la recherche.

Devant les défis actuels, l'ambassadeur estime qu'il est nécessaire «d'unir nos forces face à l'adversité». Il a cité l'exemple de l'Europe «où le conflit au Moyen-Orient a mis en lumière la dépendance excessive aux énergies fossiles, suscitant une prise de conscience sur la nécessité de faire davantage en matière d'énergies renouvelables. La même conclusion a été tirée à Maurice. Il s'agit d'un domaine dans lequel nous sommes prêts à travailler avec vous, alors que vous cherchez à réduire votre dépendance aux combustibles fossiles en cette période difficile».

D'ailleurs, l'UE soutient Maurice dans plusieurs domaines, notamment la pêche et l'économie bleue à travers des accords durables, la finance verte, la lutte contre le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale, ainsi que des projets dans les secteurs de l'eau et des énergies renouvelables, sans oublier la lutte contre l'érosion côtière. De plus, Oskar Benedikt a indiqué que l'UE est prête à partager avec le pays son expérience en matière de réglementation et de gestion portuaire.

Loin des clichés d'une machine technocratique, l'Union européenne (UE) s'invite discrètement dans le quotidien des Mauriciens - des bancs de l'université aux champs de canne, des laboratoires aux quais de pêche. À l'occasion du Mois de l'Europe, l'UE, en collaboration avec «l'express», consacre une série d'articles aux multiples facettes du partenariat entre Maurice et l'UE.

Une immersion dans ces liens concrets, humains et parfois insoupçonnés, qui relient Port-Louis à Bruxelles.