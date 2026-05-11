Ile Maurice: Un effort collectif pour la santé des océans

La Mauritius Ocean Week 2026, qui a débuté le 4 mai, propose diverses activités axées sur la conservation et la durabilité des océans. Le 7 mai, quatrième jour de l'événement, une importante opération de nettoyage a eu lieu sur la plage de Belle-Mare, avec la participation de plusieurs représentants du ministère de l'Agro-industrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche.

Des personnalités telles que le ministre Arvin Boolell et le junior minister Fabrice David étaient présentes, témoignant de l'engagement du gouvernement en faveur de la protection de l'environnement marin. Les participants ont travaillé en équipes coordonnées, chacune se voyant attribuer une portion de plage à nettoyer.

Les organisateurs ont fourni gants et sacs. La présence de hauts responsables ministériels a souligné l'engagement du gouvernement en faveur de la conservation marine et de la gestion durable du littoral. Ces initiatives font partie intégrante de la mission plus large de la Mauritius Ocean Week 2026, qui vise à sensibiliser le public à la santé des océans, aux pratiques de pêche durables et à l'importance économique et écologique des ressources marines.

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Les opérations de nettoyage de plage comme celle-ci contribuent directement à réduire les déchets marins, à protéger les habitats de la faune sauvage et à préserver la valeur esthétique et écologique des zones côtières de l'île Maurice.