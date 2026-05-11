Ile Maurice: «L'égalité des genres est un pilier du développement national», affirme Arianne Navarre-Marie

Le septième dialogue annuel de haut niveau entre Maurice et l'Union européenne (UE) consacré aux politiques de genre s'est tenu le jeudi 7 mai au Sir Harilal Vaghjee Memorial Hall, réunissant plusieurs représentants ministériels ainsi que la délégation de l'Union européenne autour d'un objectif commun : maintenir l'égalité des genres au coeur des priorités nationales et du développement durable.

La rencontre était co-présidée par la Deputy Prime Minister et ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, Arianne Navarre-Marie, et l'ambassadeur de l'UE à Maurice, Oskar Benedikt. Dès l'ouverture des travaux, l'ambassadeur européen a tenu à féliciter Arianne Navarre-Marie pour sa récente nomination au poste de Deputy Prime Minister, saluant un signal fort en faveur du leadership féminin au sein de la sphère politique mauricienne.

Dans son discours principal, Arianne Navarre-Marie a insisté sur le fait que le portefeuille de l'égalité des genres, rattaché au bureau du Deputy Prime Minister, reflète «la forte conviction du gouvernement que l'égalité des genres constitue un pilier fondamental du développement national». Elle a réaffirmé l'engagement de Maurice à transformer les politiques publiques en améliorations concrètes dans la vie des femmes, des jeunes filles et des familles.

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La ministre a également mis en avant la coopération étroite entre Maurice et l'UE, qualifiant ce partenariat de moteur essentiel dans les domaines de l'assistance technique, du dialogue politique et du soutien à la mise en oeuvre des réformes. Elle a notamment salué la contribution continue des experts européens accompagnant les réformes nationales en matière de genre.

Parmi les avancées majeures évoquées figure la mise en oeuvre de la National Gender Policy 2022-2030. Selon Arianne Navarre-Marie, 59 % des recommandations prévues dans ce cadre stratégique ont déjà été appliquées. Un chiffre qu'elle juge encourageant, tout en soulignant la nécessité d'accélérer la mise en oeuvre des actions restantes.

La Deputy Prime Minister a cité plusieurs réalisations importantes, notamment la création du National Steering Committee on Gender Mainstreaming, des structures de coordination interministérielles ainsi que 55 Gender Cells au sein de la fonction publique. Elle a également salué l'adoption par Rodrigues de sa propre politique de genre, étendant ainsi le cadre national à l'ensemble de la République.

Des progrès significatifs ont aussi été enregistrés en matière de renforcement des capacités. Plus de 4 000 fonctionnaires ont été formés à l'intégration de la dimension genre dans les politiques publiques. Un Gender Training Toolkit a également été introduit, tandis que les premières mesures en faveur d'un budget sensible au genre ont été amorcées.

Arianne Navarre-Marie a par ailleurs évoqué les initiatives visant à impliquer davantage les hommes et les garçons dans cette dynamique, notamment à travers le programme «Men as Life Partners». Elle a aussi rappelé le rôle des Women Empowerment Centres dans l'autonomisation économique et la résilience sociale des femmes.

Sur le plan législatif, la ministre a mis en avant plusieurs réformes destinées à renforcer la protection des femmes et des enfants, notamment à travers le Domestic Abuse Bill et l'Adoption Bill.

Elle a toutefois souligné que la prochaine étape nécessitera davantage de mécanismes de redevabilité, une meilleure évaluation de l'impact des politiques, ainsi qu'une approche plus intégrée face aux défis liés aux violences basées sur le genre, aux inégalités économiques, à la vulnérabilité climatique et à la fracture numérique.

De son côté, Oskar Benedikt a réaffirmé l'engagement de l'UE en faveur de l'égalité des genres, tout en rappelant que le partenariat avec Maurice dépasse les changements politiques et repose sur des valeurs communes et une coopération de long terme. L'ambassadeur a qualifié cette rencontre de plateforme essentielle pour faire avancer le EU Gender Action Plan ainsi que l'Objectif de développement durable n°5 des Nations unies.

Il a rappelé le soutien européen dans plusieurs secteurs clés, notamment la rédaction de projets de loi, le renforcement des capacités institutionnelles, les politiques liées au handicap ainsi que l'autonomisation économique des femmes. Il a également insisté sur l'importance d'une collaboration renforcée avec la société civile et l'ensemble des partenaires afin de mieux combattre les violences basées sur le genre.

À l'issue de l'événement, Arianne Navarre-Marie a aussi confirmé face à la presse qu'elle assurera prochainement les fonctions de Première ministre par intérim durant l'absence du chef du gouvernement.

Interrogée sur cette responsabilité, elle s'est dite «contente et fière» de la confiance placée en elle. «C'est une occasion de représenter le Premier ministre. J'espère être à la hauteur pour assumer ces responsabilités», a-t-elle déclaré.

La Deputy Prime Minister a enfin indiqué qu'elle répondra aux questions adressées au Premier ministre lors de la prochaine séance parlementaire prévue mardi prochain.