Ile Maurice: Le Media Trust mise sur l'éthique et la responsabilité des médias

Du 6 au 8 mai, le Media Trust a accueilli une formation intitulée Médias responsables et libres pour un avenir de paix, réunissant une dizaine de journalistes, photojournalistes et professionnels des médias. Animée par Jean-Luc Mootoosamy, directeur de Media Expertise, cette initiative visait à encourager une réflexion approfondie sur la responsabilité des médias dans une société confrontée aux tensions, aux fake news et à une circulation de l'information toujours plus rapide.

Dès l'ouverture, les participants ont été invités à partager leurs attentes et leurs expériences de terrain. Plusieurs ont souligné l'importance de revenir aux bases du métier, notamment l'éthique. Les échanges ont permis d'aborder les difficultés du contexte actuel, marqué par la pression du direct et l'accélération imposée par les réseaux sociaux.

Les discussions se sont ensuite orientées autour des notions de tension, de crise et de conflit, afin de mieux comprendre leurs différences et la manière dont les journalistes doivent adapter leur approche éditoriale. Les participants ont évoqué plusieurs exemples concrets liés aux affaires criminelles, accidents graves, tensions communautaires ou encore aux fausses informations diffusées en ligne.

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La formation était structurée en plusieurs volets, notamment le journalisme libre et responsable, l'éthique journalistique, le rôle des médias en période de conflit ainsi que les questions de sécurité pour les reporters et leurs sources. Des exercices pratiques ont également été proposés. Après un briefing sur différents sujets, les participants ont dû réfléchir à des angles journalistiques, préparer des plans de production et discuter des méthodes de publication adaptées à leurs médias respectifs.

La rencontre avec Harish Chundunsing, ancien journaliste, a permis aux participants de réfléchir au rôle des médias dans la préservation de la cohésion sociale à Maurice. Une autre intervention très attendue était celle de Me Satyajit Boolell, président de la National Human Rights Commission, consacrée au respect des droits humains et à la responsabilité des médias dans le traitement des sujets sensibles.

Présent à la cérémonie de clôture et de remise de certificats, Rajen Narsinghen, junior minister aux Affaires étrangères, a salué le travail du Media Trust, du formateur Jean-Luc Mootoosamy ainsi que l'engagement des journalistes présents. Il a rappelé que cette thématique est particulièrement importante dans un contexte mondial marqué par les conflits au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine et les difficultés économiques auxquelles Maurice est également confrontée.

Dans son discours, il a insisté sur la nécessité, pour les journalistes, de toujours réfléchir à l'intérêt général ainsi qu'aux principes éthiques qui doivent guider leur travail. Selon lui, un journaliste responsable doit rester «le fil conducteur de la vérité» et être capable de publier rapidement tout en restant juste et rigoureux.

Rajen Narsinghen a également souligné l'importance pour les journalistes d'être équilibrés, impartiaux, de vérifier systématiquement leurs sources et de faire preuve de courage intellectuel dans leur travail quotidien.