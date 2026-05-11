communiqué de presse

Nous, membres du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) et du Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (MAEP), réunis à Burayu (Éthiopie), du 29 au 30 avril 2026, pour marquer le cinquième (5e) anniversaire de notre retraite conjointe.

Rappelant le Protocole relatif à la création du CPS de l'UA, en particulier son article 12 instituant le Système continental d'alerte précoce (CEWS) afin de faciliter l'anticipation et la prévention des conflits en Afrique, et réitérant notre engagement sans faille à soutenir le CEWS et l'Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA) dans son ensemble afin d'assurer la réalisation d'un continent en paix et stable, conformément à l'Agenda 2063 de l'UA.

Rappelant également la Décision [Assembly/AU/Dec.686 (XXX)] de la 30e session ordinaire de la Conférence tenue à Addis-Abeba (Éthiopie), en janvier 2018, saluant les mesures visant à positionner le MAEP comme un outil d'alerte précoce pour la prévention des conflits sur le continent, dans un contexte d'harmonie et de synergie entre le MAEP, l'APSA et l'AGA. Ce mandat a été concrétisé par le Statut du MAEP adopté par la Conférence en février 2020, à travers la Décision [Assembly/AU/Dec.758 (XXXIII)].

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Après avoir examiné les acquis, les insuffisances et les opportunités de notre coopération, depuis la première retraite conjointe (2021) jusqu'à la 5e retraite conjointe en Éthiopie (2026), nous déclarons ce qui suit :

1. Du 19 au 21 décembre 2021, lorsque nous nous sommes réunis à Durban (Afrique du Sud), dans le cadre de la première retraite conjointe, nous avons adopté les conclusions d'eThekwini, soulignant que cette retraite conjointe novatrice était conforme au Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et aux statuts du MAEP, notamment en ce qui concerne la prévention des conflits dans le cadre de la promotion de la démocratie, des droits de l'homme, de la bonne gouvernance et de l'État de droit en Afrique ;

2. Nous avons institutionnalisé la retraite conjointe en tant qu'événement annuel entre le CPS et le MAEP, complétant ainsi les outils déjà existants de l'APSA qui assistent le CPS en matière d'alerte précoce, en vue de synchroniser les efforts et de mener une action concertée pour intégrer la gouvernance politique dans les programmes et activités de paix et de sécurité de l'UA, ainsi que pour assurer l'interconnexion entre la gouvernance politique, la paix et la sécurité ;

3. Nous sommes convenus que la retraite conjointe devrait servir de plateforme statutaire et effi-cace pour tirer des enseignements sur les liens entre la gouvernance politique, la paix et la sécuri-té, comme le prévoit le 914e communiqué du CPS du 5 mars 2020 ;

4. Aujourd'hui, cinq (5) ans plus tard, nous pouvons, avec fierté, jeter un regard rétrospectif sur les réalisations que le CPS et le MAEP ont pu accomplir conformément aux résultats de notre coopération en matière de gouvernance, de paix et de sécurité, notamment :

(i) L'institutionnalisation de notre retraite conjointe annuelle, une tribune qui offre aux membres du CPS et du MAEP l'occasion de se pencher sur diverses questions de paix et de sécurité nécessitant une collaboration entre le CPS et le MAEP ;

(ii) La mise en place du MAEP en tant que mécanisme d'alerte précoce intégré à l'Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA) et à l'Architecture africaine de gouvernance (AGA) ;

(iii) La mise en place d'un cadre systématique permettant au MAEP de faire rapport au CPS, afin de faire en sorte les évaluations de la gouvernance ne soient plus isolées mais intégrées dans le programme plus large de l'UA en matière de paix et de sécurité ;

(iv) L'intégration des rapports d'évaluation pays sur la gouvernance politique, économique et d'entreprise dans la boîte à outils de diplomatie préventive du CPS ;

(v) En matière de prévention des conflits, nous avons renforcé notre capacité à identifier les risques grâce à des évaluations ciblées et à un engagement proactif dans la gestion des transitions politiques.

5. Nous rappelons le rôle central du CPS en tant qu'organe décisionnel permanent chargé de la prévention, de la gestion et du règlement des conflits en Afrique. Reconnaissant que le MAEP est une institution autonome de l'UA qui sert de plateforme africaine, dirigée par les Africains, pour l'auto-évaluation, l'apprentissage par les pairs et le partage d'expériences dans les domaines découlant de son mandat en matière d'évaluation, dans le plein respect des principes démocratiques, des droits de l'homme, de l'État de droit et de l'accélération de l'intégration politique, sociale et économique en Afrique ;

6. Nous renouvelons nos engagements et nos efforts collectifs pour renforcer les mécanismes d'alerte précoce afin de faciliter une réponse rapide et efficace aux conflits et aux situations de crise en Afrique ;

7. Nous encourageons le MAEP et les membres de la plateforme AGA/APSA à accélérer l'élaboration et la soumission du Rapport sur la gouvernance en Afrique 2027 sous le thème « La jeunesse dans la gouvernance : de la promesse à la prospérité » ;

8. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, notre partenariat doit se réorganiser afin de relever les défis du continent en matière de gouvernance, de paix et de sécurité, notamment :

(i) Faire des rapports d'évaluation pays du MAEP l'un outils du Système continental d'alerte précoce pour anticiper les crises ;

(ii) Souligner la nécessité de mettre davantage l'accent sur le constitutionnalisme, la démocratie et la bonne gouvernance afin de prévenir les coups d'État, conformément à la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance ;

(iii) Institutionnaliser un échange régulier entre le CPS, le Panel d'éminentes personnalités du MAEP, le Groupe des sages, WiseYouth, FemWise et la Plateforme de l'Architecture africaine de gouvernance (AGA)/Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA) ;

(iv) Renforcer la capacité des États membres à mettre en oeuvre les recommandations issues des rapports du MAEP, ainsi que mobiliser des fonds pour la mise en oeuvre des « plans d'action nationaux » qui font suite à une évaluation ;

(v) Renforcer les capacités du Secrétariat du CPS et du Secrétariat du MAEP afin de soutenir et de suivre pleinement la mise en oeuvre des conclusions des retraites conjointes du CPS et du MAEP ;

(vi) Soutenir la mise en oeuvre du programme d'appui à la gouvernance du MAEP, en tant qu'outil visant à faire en sorte que le MAEP s'acquitte de son mandat principal avec efficacité et produise des résultats tangibles ;

(vii) Veiller à ce que la promotion de la bonne gouvernance reste au coeur des initiatives visant à assurer la paix et la sécurité sur le continent ; et

(viii) Renforcer l'articulation du cadre d'alerte précoce et de réponse rapide, et institutionnaliser le partage des données et des informations, notamment par la mise en place de protocoles formels afin d'intégrer systématiquement les conclusions du MAEP relatives aux pays dans la planification de l'alerte précoce et de la médiation de l'APSA, dans le cadre de l'élaboration par la CUA, en coordination avec le CUACT, l'AFRIPOL et le CISSA, d'une matrice mesurable sur les risques et les menaces pour la paix et la sécurité en Afrique, en tant qu'outil du système d'alerte précoce.

9. Nous attendons également avec intérêt l'élaboration d'une feuille de route visant à garantir la mise en oeuvre des recommandations des rapports d'évaluation pays du MAEP afin de prévenir l'escalade des conflits ; et

10. Nous réitérons donc notre engagement à renforcer la synergie et la collaboration afin de promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité la bonne gouvernance de façon durable en Afrique, conformément à la Feuille de route principale pour faire taire les armes » et à l'Agenda 2063 de l'UA.